A Polícia Federal investiga um esquema que teria usado a estrutura do Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, para enviar cocaína a outros países. Entre as estratégias atribuídas à organização criminosa está a troca de etiquetas de bagagens para fazer com que malas contendo drogas fossem encaminhadas em voos internacionais.

A ação foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (7), com as operações Elenco e Cross Targets. Ao todo, são cumpridos 21 mandados de prisão temporária e 29 de busca e apreensão em cidades de São Paulo e Minas Gerais.

A operação mobiliza aproximadamente 29 equipes da Polícia Federal, com apoio da Polícia Militar de São Paulo. As ordens foram autorizadas pela 1ª e pela 4ª Varas Criminais Federais de Guarulhos.