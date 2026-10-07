A Polícia Federal investiga um esquema que teria usado a estrutura do Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, para enviar cocaína a outros países. Entre as estratégias atribuídas à organização criminosa está a troca de etiquetas de bagagens para fazer com que malas contendo drogas fossem encaminhadas em voos internacionais.
A ação foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (7), com as operações Elenco e Cross Targets. Ao todo, são cumpridos 21 mandados de prisão temporária e 29 de busca e apreensão em cidades de São Paulo e Minas Gerais.
A operação mobiliza aproximadamente 29 equipes da Polícia Federal, com apoio da Polícia Militar de São Paulo. As ordens foram autorizadas pela 1ª e pela 4ª Varas Criminais Federais de Guarulhos.
As medidas judiciais são realizadas em Guarulhos, Santo André e na capital paulista, além de Ibitiúra, em Minas Gerais.
Funcionários teriam acesso a áreas restritas
De acordo com a investigação, o grupo contaria com a participação de funcionários de empresas que prestam serviços no aeroporto. A suspeita é de que essas pessoas utilizassem o acesso a áreas controladas para facilitar a entrada das malas com cocaína nos aviões.
Uma das formas identificadas pelos investigadores seria justamente a alteração das etiquetas de identificação das bagagens. Com a mudança, as malas poderiam ser direcionadas para diferentes destinos e embarcadas em aeronaves internacionais.
A PF também apura a colocação de malas nos compartimentos de carga dos aviões como parte da estratégia utilizada pelo grupo.
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Investigação começou com apreensões
O caso começou a ser investigado a partir de apreensões de drogas realizadas pela Polícia Federal no Aeroporto de Guarulhos. Entre as ocorrências analisadas estavam episódios nos quais foram identificadas alterações nas etiquetas das bagagens.
As investigações ganharam novos elementos após prisões em flagrante e o cumprimento de mandados em julho de 2025. Naquele período, um funcionário foi detido sob suspeita de colocar malas com cocaína em um voo que tinha Joanesburgo, na África do Sul, como destino.
Ainda em julho do ano passado, os investigadores prenderam o homem apontado como líder da organização criminosa.
A análise das informações e dos materiais recolhidos durante as diligências permitiu identificar, segundo a PF, ao menos seis remessas de cocaína realizadas em menos de três meses. Também foi localizada uma tentativa de envio da droga utilizando a troca de etiquetas de bagagem.
Justiça determina bloqueio de R$ 4 milhões
Além das ordens de prisão e dos mandados de busca, a Justiça autorizou o bloqueio e o sequestro de bens e valores relacionados aos investigados. O limite determinado chega a R$ 4,07 milhões.
Também foram adotadas medidas para impedir o acesso dos suspeitos às áreas controladas do Aeroporto de Guarulhos. Os credenciamentos dos funcionários investigados foram suspensos.
A Polícia Federal afirma que as apurações continuam e que as ações contra o tráfico internacional de drogas no aeroporto estão sendo ampliadas.
Os investigados poderão responder, conforme a participação de cada um e o que for comprovado durante o processo, por crimes como tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Também são investigadas suspeitas relacionadas à falsificação e ao uso de documentos falsos.
A eventual responsabilização criminal dependerá da conclusão das investigações e das decisões da Justiça.
Saiba como se proteger
Quem costuma viajar de avião também pode adotar alguns cuidados para se proteger de uma possível troca de etiquetas de bagagem. Fotografar a mala, registrar o peso no momento do despacho, filmar o conteúdo e guardar o comprovante da bagagem são algumas das medidas que podem ajudar a comprovar como a mala estava antes de ser entregue à companhia aérea. Confira outras orientações e saiba como se proteger do golpe da mala na matéria do Jornal de Piracicaba: Viaja de avião? Veja como se proteger do golpe da mala.