Imagine despachar sua mala normalmente, embarcar para outro país e, ao chegar ao destino, descobrir que uma bagagem identificada com seu nome contém drogas. O cenário parece improvável, mas é justamente a estratégia de um golpe que entrou no radar das investigações da Polícia Federal.

O esquema conhecido como golpe da troca de etiqueta de bagagem envolve a retirada da identificação de uma mala legítima e sua colocação em outra bagagem, que pode estar carregada com drogas. A mala adulterada segue viagem com os dados do passageiro que não tem relação com o conteúdo ilícito.

O risco é ainda maior porque a troca ocorreria em áreas restritas dos aeroportos, às quais passageiros comuns não têm acesso. Investigações da Polícia Federal apontam o Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, como um dos locais onde esse tipo de ação foi investigado.