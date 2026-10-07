07 de outubro de 2026
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CUIDADO COM A MALA

Viaja de avião? Veja como se proteger do golpe da mala

Por Alyson Rodrigues |
| Tempo de leitura: 2 min
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Imagem gerada por IA
Imagine despachar sua mala normalmente, embarcar para outro país e, ao chegar ao destino, descobrir que uma bagagem identificada com seu nome contém drogas.
Imagine despachar sua mala normalmente, embarcar para outro país e, ao chegar ao destino, descobrir que uma bagagem identificada com seu nome contém drogas.

Imagine despachar sua mala normalmente, embarcar para outro país e, ao chegar ao destino, descobrir que uma bagagem identificada com seu nome contém drogas. O cenário parece improvável, mas é justamente a estratégia de um golpe que entrou no radar das investigações da Polícia Federal.

O esquema conhecido como golpe da troca de etiqueta de bagagem envolve a retirada da identificação de uma mala legítima e sua colocação em outra bagagem, que pode estar carregada com drogas. A mala adulterada segue viagem com os dados do passageiro que não tem relação com o conteúdo ilícito.

O risco é ainda maior porque a troca ocorreria em áreas restritas dos aeroportos, às quais passageiros comuns não têm acesso. Investigações da Polícia Federal apontam o Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, como um dos locais onde esse tipo de ação foi investigado.

A situação pode gerar consequências graves para o viajante. Caso a mala seja apreendida no exterior, a etiqueta pode fazer com que o passageiro seja inicialmente associado à bagagem e tenha de apresentar provas para demonstrar que não é o responsável pelo conteúdo.

Registre sua mala antes de despachar

Como a possível adulteração acontece depois que a bagagem deixa as mãos do passageiro, uma das principais formas de se resguardar é criar registros que mostrem exatamente como ela estava no momento do despacho.

Uma gravação simples feita no aeroporto pode ajudar a estabelecer uma espécie de histórico da bagagem. O ideal é registrar imagens antes de entregá-la à companhia aérea e guardar os comprovantes até o fim da viagem.

Mostre o peso no check-in

Uma das informações mais importantes é o peso da mala. Antes de despachá-la, faça um vídeo mostrando a bagagem sobre a balança e o valor indicado no visor.

O registro pode ser útil caso surja uma diferença significativa posteriormente. Uma mala despachada com determinado peso e que apareça no destino com uma quantidade muito maior de bagagem pode ser um elemento importante para esclarecer uma eventual fraude.

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Filme o conteúdo antes de fechar

Também é recomendável gravar o interior da mala antes de fechá-la. Mostre roupas, objetos pessoais e demais itens que estão sendo transportados.

Na mesma gravação, registre as características externas da bagagem, como cor, marcas, adesivos, arranhões, fitas e outros detalhes que possam ajudar a identificá-la.

Quanto mais características forem registradas, mais fácil pode ser demonstrar qual era a aparência da mala entregue à companhia aérea.

Guarde a etiqueta e o comprovante

Depois que a bagagem for identificada no balcão de atendimento, fotografe o comprovante de despacho entregue pela companhia.

O documento contém informações importantes sobre a viagem e a identificação da bagagem. Por isso, não deve ser descartado logo após o check-in.

Manter esse comprovante até o fim da viagem cria mais uma evidência para relacionar o passageiro à bagagem que efetivamente foi despachada.

Deixe a mala fácil de reconhecer

Malas pretas ou totalmente lisas podem ser mais difíceis de diferenciar em meio a dezenas de outras bagagens.

Por isso, uma alternativa é utilizar capas, fitas, adesivos ou outros elementos visuais que tornem a mala facilmente reconhecível. Tags de identificação também podem ser usadas tanto na parte externa quanto dentro da bagagem.

A personalização não impede uma eventual fraude, mas pode facilitar a identificação da bagagem correta e ajudar o passageiro a perceber rapidamente qualquer alteração.

Um rastreador pode ajudar

Outra medida adotada por alguns viajantes é colocar um dispositivo de rastreamento dentro da mala, como AirTag ou SmartTag.

O equipamento permite acompanhar a localização aproximada da bagagem por meio de um celular compatível. A ferramenta não substitui os comprovantes de despacho nem garante a recuperação da mala, mas pode acrescentar uma informação importante sobre o trajeto da bagagem.

O que fazer se houver problema no destino?

Ao chegar ao aeroporto, o passageiro deve observar se a mala apresenta as mesmas características registradas antes do despacho e se as informações da etiqueta correspondem ao comprovante guardado.

Caso seja abordado por autoridades ou perceba alguma inconsistência, a recomendação é manter a calma e apresentar os registros feitos durante o check-in.

Fotos, vídeos, comprovante de despacho, registro do peso e informações de rastreamento podem ajudar a reconstruir o caminho da bagagem e demonstrar como ela estava antes de ser entregue à companhia aérea.

Em uma situação envolvendo suspeita de tráfico de drogas, também é importante buscar assistência jurídica imediatamente. A existência de registros prévios não impede uma investigação, mas pode fornecer elementos relevantes para esclarecer a origem e a responsabilidade pelo conteúdo encontrado.

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