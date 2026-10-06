Tiros, correria e desespero marcaram a noite de segunda-feira (5) em Araras, na região de Piracicaba. Um homem foi baleado dentro de um bar e acabou gravemente ferido após ser atingido por disparos de arma de fogo. A vítima precisou ser reanimada e passou por uma cirurgia.
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O ataque aconteceu pouco antes da meia-noite. Quando a Guarda Civil Municipal e uma equipe do Samu chegaram ao local, encontraram o homem caído no chão, ao lado da esposa. Pessoas que estavam nas proximidades tentavam prestar ajuda enquanto aguardavam a chegada do socorro.
De acordo com a GCM, o homem ainda estava consciente durante o primeiro atendimento e foi encaminhado ao Pronto-Socorro São Luiz. No entanto, a situação se agravou e, posteriormente, foram necessárias manobras de reanimação e uma cirurgia.
A identidade da vítima não foi divulgada. Até o momento, também não havia novas informações sobre o estado de saúde dela após o procedimento.
O caso foi registrado pela Polícia Civil como tentativa de homicídio. Agora, investigadores trabalham para descobrir quem efetuou os disparos e, principalmente, o que teria provocado o ataque.
Até o momento, nenhum suspeito foi identificado e a motivação do crime permanece desconhecida.