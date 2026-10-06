A Polícia Civil, por meio da Unidade de Polícia Judiciária Agrupada (UPJA) de Piracicaba, realizou, na tarde desta terça-feira (6), a prisão em flagrante de um homem investigado por tráfico de drogas no bairro Jardim Camargo, em Piracicaba.
A ação, denominada “Operação Escadão Seguro”, teve início após uma denúncia anônima apontar que um indivíduo estaria comercializando entorpecentes em um escadão localizado nas proximidades da Rua Avelina Ferreira da Cunha.
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Diante das informações, equipes da Polícia Civil realizaram diligências e montaram um cerco estratégico no local indicado. Durante a ação, os investigadores conseguiram abordar um suspeito que apresentava as características informadas na denúncia.
Na revista pessoal, foram encontradas porções de cocaína e dinheiro em notas fracionadas, circunstâncias que levantaram suspeitas de comercialização de entorpecentes.
Nas proximidades, os policiais também abordaram outro indivíduo que portava droga e declarou ter acabado de adquirir o entorpecente do suspeito detido. As informações apresentadas foram consideradas compatíveis com os elementos obtidos durante a abordagem.
As diligências prosseguiram e, no próprio escadão, os policiais localizaram uma bolsa contendo outras porções de drogas escondidas. Ao final da ação, foram apreendidas seis pedras de crack, quatro porções de cocaína e R$ 40,00 em dinheiro.
Diante dos elementos reunidos, o suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, permanecendo à disposição da Justiça.
O segundo abordado foi responsabilizado pela posse de droga para consumo pessoal, conforme o artigo 28 da mesma legislação.
A Polícia Civil destaca a importância da participação da população por meio de denúncias, que podem auxiliar as forças de segurança na identificação de pontos de venda de drogas e na investigação de atividades criminosas.
A ação foi coordenada pelo delegado da UPJA de Piracicaba, Dr. André de França Oliveira.