A Polícia Civil, por meio da Unidade de Polícia Judiciária Agrupada (UPJA) de Piracicaba, realizou, na tarde desta terça-feira (6), a prisão em flagrante de um homem investigado por tráfico de drogas no bairro Jardim Camargo, em Piracicaba.

A ação, denominada “Operação Escadão Seguro”, teve início após uma denúncia anônima apontar que um indivíduo estaria comercializando entorpecentes em um escadão localizado nas proximidades da Rua Avelina Ferreira da Cunha.

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