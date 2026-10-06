Quando o professor Epaminondas Sansígolo de Barros Ferraz atravessava o centro de Piracicaba, não imaginava que um encontro casual mudaria o rumo de sua vida e ajudaria a construir uma das instituições de pesquisa científica da USP na cidade. A história faz parte da reportagem de Denise Casatti, assessora de comunicação do CENA-USP, que resgata os bastidores da criação do centro, que completa 60 anos em 2026.

O encontro aconteceu diante da antiga Leiteria Brasileira. Epaminondas viu o professor Admar Cervellini, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), sentado em uma mesa. Após cumprimentá-lo, ouviu o convite: “Quer trabalhar na Física? Segunda-feira, apareça lá”. Formado como engenheiro agrônomo em 1958, Epaminondas deixou o emprego em uma indústria metalúrgica e passou a trabalhar no Departamento de Física da Esalq.

Antes disso, ele havia sido campeão de salto em altura e também trabalhado no projeto de uma turbina relacionada ao antigo Salto de Itapura, no Rio Tietê. Os diferentes “saltos” da vida de Epaminondas acabariam levando-o a participar da criação do Centro de Energia Nuclear na Agricultura (CENA).