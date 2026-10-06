A entrada é gratuita e a organização espera receber aproximadamente 10 mil pessoas ao longo da manhã. Neste ano, o evento terá como tema “Um dia de aventura no incrível mundo dos animais”, levando a proposta para as atividades preparadas para as crianças.

Famílias de Piracicaba terão uma opção gratuita de lazer no feriado de 12 de outubro. O Engenho Central recebe, na próxima segunda-feira, a 4ª edição da Festa das Crianças, com programação voltada ao público infantil das 9h às 13h.

A programação inclui brinquedos, atividades recreativas, apresentações, personagens, guloseimas e outras atrações. A proposta é transformar o Engenho Central em um espaço de diversão e descobertas durante o feriado. Além do entretenimento, a festa também terá ações educativas e atividades relacionadas à saúde e ao bem-estar. A iniciativa busca reunir crianças e familiares em um ambiente de lazer e convivência.

A Festa das Crianças é realizada pela Prefeitura de Piracicaba, por meio das Secretarias de Cultura e de Turismo, em parceria com a Acipi (Associação Comercial e Industrial de Piracicaba), o Simespi (Sindicato Patronal das Indústrias Metalmecânicas de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras) e a Unimed Piracicaba. Para o prefeito Helinho Zanatta, a realização do evento busca proporcionar às famílias um dia de convivência e diversão. Segundo ele, a parceria entre poder público, entidades e iniciativa privada permite oferecer uma programação gratuita à população.