O Brasil aparece com o maior juro real entre 40 países, segundo levantamento do MoneYou. O indicador chegou a 9,30%, colocando o país à frente da Rússia, que registrou 9,09%, e da Colômbia, com 6,16%.

Na prática, juros elevados significam que o dinheiro continua caro para quem precisa recorrer ao crédito. Empréstimos, financiamentos e compras parceladas podem ficar mais pesados para o consumidor, enquanto famílias e empresas tendem a pensar duas vezes antes de assumir novas dívidas. A taxa básica de juros brasileira está atualmente em 14% ao ano.

O chamado juro real nada mais é do que uma forma de medir quanto os juros representam depois de considerar a inflação esperada. Para chegar ao indicador, é considerada a taxa de juros nominal e descontada a inflação projetada para os próximos 12 meses. Por isso, mesmo que dois países tenham taxas básicas semelhantes, o juro real pode ser bastante diferente.