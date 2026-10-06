A deputada estadual eleita Eduarda Campopiano (PL), que obteve a maior votação para a Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) nas eleições de 2026, afirmou que pretende barrar propostas que considere ideologicamente alinhadas à esquerda durante seu mandato.

A declaração foi dada em entrevista na segunda-feira (5), um dia após a eleição. Campopiano afirmou que não pretende estabelecer acordos com parlamentares de esquerda em projetos que, segundo sua avaliação, tenham caráter ideológico.

“Vou barrar tudo que seja ideologicamente de esquerda”, afirmou a deputada eleita ao falar sobre sua atuação na Alesp. A declaração foi divulgada em entrevista reproduzida pelo Terra.