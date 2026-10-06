A deputada estadual eleita Eduarda Campopiano (PL), que obteve a maior votação para a Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) nas eleições de 2026, afirmou que pretende barrar propostas que considere ideologicamente alinhadas à esquerda durante seu mandato.
A declaração foi dada em entrevista na segunda-feira (5), um dia após a eleição. Campopiano afirmou que não pretende estabelecer acordos com parlamentares de esquerda em projetos que, segundo sua avaliação, tenham caráter ideológico.
“Vou barrar tudo que seja ideologicamente de esquerda”, afirmou a deputada eleita ao falar sobre sua atuação na Alesp. A declaração foi divulgada em entrevista reproduzida pelo Terra.
Por outro lado, Campopiano afirmou que poderá apoiar propostas apresentadas por parlamentares de outros partidos quando considerar que os projetos tratam de questões econômicas ou administrativas e são positivos para sua avaliação.
Maior votação para deputada estadual em SP
Campopiano recebeu 1.956.238 votos nas eleições de domingo (4), o equivalente a 8,39% dos votos válidos no Estado. Com o resultado, foi a candidata mais votada para a Alesp em São Paulo. O PL também conquistou a maior bancada da Assembleia, com 27 cadeiras.
A votação de Campopiano, no entanto, ficou abaixo do recorde absoluto de votos para deputado estadual em São Paulo. Em 2018, Janaína Paschoal recebeu 2.060.786 votos.
Aos 23 anos, Campopiano chega à Alesp após ter exercido o mandato de vereadora de Praia Grande. Ela foi eleita para a Câmara Municipal da cidade em 2024, com 3.583 votos.
Atuação na Assembleia
Durante a campanha e em manifestações públicas, Campopiano apresentou posições contrárias a pautas associadas à esquerda e defendeu uma agenda conservadora. Entre os temas abordados por ela estão questões relacionadas ao aborto, feminismo, segurança pública e políticas de cotas.
Na entrevista após a eleição, a deputada eleita afirmou que sua atuação não será baseada em acordos com parlamentares de esquerda quando estiverem em discussão propostas de caráter ideológico.
A parlamentar, porém, indicou que poderá estabelecer apoio a projetos de outras bancadas em temas econômicos e administrativos, desde que considere as medidas adequadas.
Os deputados estaduais eleitos em 2026 assumirão os mandatos a partir de fevereiro de 2027, para um período de quatro anos.