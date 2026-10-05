O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro voltaram a manter contato, segundo informação divulgada pelo colunista Lauro Jardim, de O Globo, neste domingo (4). A retomada teria ocorrido por canais discretos, mas não foram apresentados detalhes sobre a forma utilizada, a data em que a comunicação foi restabelecida ou o conteúdo tratado entre os dois.

A informação ganha relevância porque Vorcaro permanece preso preventivamente no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha, enquanto as investigações relacionadas ao Banco Master continuam. No domingo, o ex-banqueiro foi escoltado até uma seção eleitoral instalada no Complexo da Papuda para participar do primeiro turno das eleições.

Também não foi esclarecido se a retomada da comunicação tem alguma relação com as apurações sobre o Banco Master ou se trata de assunto de outra natureza. A informação divulgada por Jardim, portanto, aponta apenas para o restabelecimento do contato, sem apresentar elementos que permitam determinar a finalidade ou o conteúdo das conversas.