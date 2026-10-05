No dia da votação, é necessário apresentar um documento oficial de identificação. O eleitor também pode consultar previamente o local de votação pelos canais da Justiça Eleitoral. Na cabine, não é permitido portar celular, câmera, filmadora, relógio inteligente ou outro equipamento que possa comprometer o sigilo do voto. O aparelho deve ser desligado e deixado no local indicado pelos mesários antes de o eleitor ir até a urna.

Também é permitida a manifestação individual e silenciosa da preferência política, como o uso de bandeiras, broches, adesivos e camisetas. Já manifestações coletivas que caracterizem propaganda eleitoral são proibidas no dia da votação. A legislação também estabelece regras específicas para a propaganda na reta final: até as 22h do dia 24 de outubro, véspera do segundo turno, ainda serão permitidas atividades como distribuição de material gráfico, caminhada, carreata e passeata, dentro das regras eleitorais.

Outra regra prevista para o período eleitoral envolve armas e munições. Colecionadores, atiradores e caçadores ficam proibidos de transportar armas e munições em todo o território nacional a partir de 24 de outubro até 26 de outubro, conforme o calendário eleitoral de 2026. A medida abrange o período que antecede e sucede a votação.