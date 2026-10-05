A redação do Jornal de Piracicaba tem recebido, nos últimos dias, diversas mensagens de moradores e pessoas que frequentam ou visitam o Mirante, em Piracicaba, relacionadas às condições da estrutura e ao funcionamento do elevador do local. Segundo os relatos, o equipamento está fechado há cerca de cinco meses, a estrutura apresenta pichações em diferentes pontos e a placa de localização dos pontos está danificada.
De acordo com as mensagens encaminhadas à redação, a situação tem chamado a atenção de quem passa pelo local. As pichações podem ser observadas em diferentes áreas da estrutura, incluindo espaços de circulação e paredes do Mirante.
Além das condições do espaço, os relatos também questionam a situação do elevador, que permanece sem funcionamento. O equipamento é uma das formas de acesso à parte superior do Mirante, ponto utilizado por moradores e turistas que visitam a cidade.
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Equipamento funcionou de forma parcial
Antes do fechamento total, o elevador chegou a funcionar de forma parcial no início deste ano. Na ocasião, o acesso pelo equipamento não estava disponível de maneira regular para os visitantes.
Com a interrupção do serviço, quem desejava chegar à parte superior do Mirante precisava utilizar as escadas. Segundo os relatos recebidos pelo Jornal de Piracicaba, eram necessários 14 andares de escadas a pé para chegar ao local.
A situação também dificultava o acesso de pessoas que possuem limitações para subir longos trechos de escadas, além de visitantes que optavam pelo elevador como alternativa de acesso.
Fechado há cinco meses
Atualmente, o elevador permanece fechado. O período de aproximadamente cinco meses sem funcionamento é um dos principais pontos questionados nas mensagens enviadas à redação.
Os relatos recebidos também levantam dúvidas sobre a manutenção do equipamento e da estrutura do Mirante, além da previsão para que o elevador volte a ser utilizado pelos visitantes.
O espaço é um dos pontos de visitação de Piracicaba e recebe moradores e turistas interessados em observar a região a partir da parte superior do Mirante. Com o equipamento fechado, o acesso ao local fica condicionado às escadas.
Pichações na estrutura
Outro ponto mencionado pelos leitores é a presença de pichações em diferentes áreas do Mirante. Segundo os relatos, as marcas estão espalhadas pela estrutura e podem ser vistas por quem circula pelo local.
As mensagens encaminhadas ao Jornal de Piracicaba questionam ainda quais medidas estão previstas para a limpeza, manutenção e conservação do espaço enquanto o elevador permanece sem funcionamento.
O que diz a Prefeitura
A equipe de reportagem do JP procurou a Prefeitura, que em nota, disse: "A Secretaria Municipal de Turismo informa que as condições atuais do Elevador Alto do Mirante demandam intervenções de manutenção e conservação, que já estão sendo providenciadas.
No momento, o elevador encontra-se fora de funcionamento porque o equipamento foi impactado por ocorrências climáticas e furtos, que comprometeram componentes necessários ao seu funcionamento e exigem intervenções específicas para sua recuperação.
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