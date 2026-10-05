A redação do Jornal de Piracicaba tem recebido, nos últimos dias, diversas mensagens de moradores e pessoas que frequentam ou visitam o Mirante, em Piracicaba, relacionadas às condições da estrutura e ao funcionamento do elevador do local. Segundo os relatos, o equipamento está fechado há cerca de cinco meses, a estrutura apresenta pichações em diferentes pontos e a placa de localização dos pontos está danificada.

De acordo com as mensagens encaminhadas à redação, a situação tem chamado a atenção de quem passa pelo local. As pichações podem ser observadas em diferentes áreas da estrutura, incluindo espaços de circulação e paredes do Mirante.

Além das condições do espaço, os relatos também questionam a situação do elevador, que permanece sem funcionamento. O equipamento é uma das formas de acesso à parte superior do Mirante, ponto utilizado por moradores e turistas que visitam a cidade.