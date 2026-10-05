O Centro de Apoio ao Trabalhador (CAT), da Prefeitura de Piracicaba, disponibiliza a partir desta segunda-feira (5) 167 vagas de emprego distribuídas em 59 cargos. As oportunidades são para diferentes áreas e perfis profissionais, com salários que chegam a R$ 3.549.
Entre as funções com maior número de oportunidades estão especialista de caixa e negócios, com 25 vagas, e operador de loja, com 20 vagas. Também são oferecidas 10 vagas para ajudante de produção, exclusivas para pessoas com deficiência (PCDs) e reabilitados do INSS.
Há ainda oportunidades para ajudante de manutenção de coifas industriais, operador de máquina automotiva e fundidor, com cinco vagas cada.
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Salários chegam a R$ 3,5 mil
Entre as oportunidades com maiores remunerações estão as de operador de máquinas, com salário de R$ 3.549; auxiliar de mecânico, com R$ 3.500; e pedreiro, com R$ 3.037,38.
A lista também conta com vagas para auxiliar de laboratório, agente comercial, ajudante de motorista, ajudante de obras, auxiliar de armazém, auxiliar de manutenção predial, vendedor, costureiro e operador de tele doações, entre outras funções.
Também há oportunidade de estágio na área de engenharia mecânica.
Como se candidatar
Os interessados devem consultar o Painel de Vagas da Prefeitura de Piracicaba para verificar todas as oportunidades disponíveis, além dos requisitos exigidos para cada função e as orientações para candidatura.
É importante conferir as exigências de cada vaga, como escolaridade, experiência profissional, cursos ou habilitação, quando solicitados.
Para o atendimento presencial no CAT, o candidato deve estar com a documentação necessária, como documento de identificação, CPF, carteira de trabalho e currículo atualizado, além de documentos específicos que possam ser exigidos de acordo com a vaga.
As oportunidades ficam disponíveis enquanto houver vagas para encaminhamento. Por isso, os interessados devem consultar a relação atualizada antes de procurar atendimento.
Atendimento
O CAT funciona no Térreo 1 do Centro Cívico, na Rua Antônio Corrêa Barbosa, 2.233, em Piracicaba.
O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3437-2222.