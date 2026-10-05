O Centro de Apoio ao Trabalhador (CAT), da Prefeitura de Piracicaba, disponibiliza a partir desta segunda-feira (5) 167 vagas de emprego distribuídas em 59 cargos. As oportunidades são para diferentes áreas e perfis profissionais, com salários que chegam a R$ 3.549.

Entre as funções com maior número de oportunidades estão especialista de caixa e negócios, com 25 vagas, e operador de loja, com 20 vagas. Também são oferecidas 10 vagas para ajudante de produção, exclusivas para pessoas com deficiência (PCDs) e reabilitados do INSS.

Há ainda oportunidades para ajudante de manutenção de coifas industriais, operador de máquina automotiva e fundidor, com cinco vagas cada.