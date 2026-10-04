A apuração para o cargo de deputado estadual em São Paulo segue em andamento neste domingo (4). Entre os candidatos informados, Eduarda Campopiano (PL) aparece na primeira colocação, com 793.445 votos, o equivalente a 8,51%.
Na sequência está Eduardo Suplicy (PT), com 242.542 votos (2,60%). Sofia Favero (PSOL) aparece com 155.738 votos (1,67%), seguida por Carlos Giannazi (PSOL), que soma 154.581 votos (1,66%).
Paula da Bancada Feminista (PSOL) registra 124.631 votos (1,34%), enquanto Itamar Borges (MDB) tem 91.454 votos (0,98%).
Entre os demais candidatos informados, Alex Madureira (PL) soma 81.860 votos (0,80%), enquanto Dani Alonso (PL) tem 79.848 votos (0,86%). Também aparecem Thomaz Henrique (PL), com 79.816 votos (0,78%); Rafa Minato (Missão), com 79.698 (0,78%); e Tenente Coimbra (PL), com 79.342 (0,78%).
Na sequência estão Delegada Graciela (PL), com 73.282 votos (0,72%); Rogério Lins (Pode), com 72.076 (0,71%); e Professora Bebel (PT), com 71.152 votos (0,70%).
VEJA MAIS :
- Derrite e André do Prado lideram disputa pelo Senado em SP
- Flávio Bolsonaro lidera com quase 30% das urnas apuradas
Apuração continua
Os números são parciais e podem sofrer alterações até o encerramento da totalização dos votos. A definição dos eleitos para a Assembleia Legislativa de São Paulo depende da totalização oficial e da aplicação do sistema proporcional, que considera os votos destinados aos candidatos e aos partidos ou federações.
A apuração segue ao longo da noite deste domingo (4), e os resultados serão atualizados conforme as urnas forem contabilizadas pela Justiça Eleitoral.