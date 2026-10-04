04 de outubro de 2026
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DEPUTADO ESTADUAL

Disputa por vagas na Alesp movimenta apuração em São Paulo

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Apuração para deputado estadual segue neste domingo (4), com candidatos disputando vagas na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).
Apuração para deputado estadual segue neste domingo (4), com candidatos disputando vagas na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).

A apuração para o cargo de deputado estadual em São Paulo segue em andamento neste domingo (4). Entre os candidatos informados, Eduarda Campopiano (PL) aparece na primeira colocação, com 793.445 votos, o equivalente a 8,51%.

Na sequência está Eduardo Suplicy (PT), com 242.542 votos (2,60%). Sofia Favero (PSOL) aparece com 155.738 votos (1,67%), seguida por Carlos Giannazi (PSOL), que soma 154.581 votos (1,66%).

Paula da Bancada Feminista (PSOL) registra 124.631 votos (1,34%), enquanto Itamar Borges (MDB) tem 91.454 votos (0,98%).

Entre os demais candidatos informados, Alex Madureira (PL) soma 81.860 votos (0,80%), enquanto Dani Alonso (PL) tem 79.848 votos (0,86%). Também aparecem Thomaz Henrique (PL), com 79.816 votos (0,78%); Rafa Minato (Missão), com 79.698 (0,78%); e Tenente Coimbra (PL), com 79.342 (0,78%).

Na sequência estão Delegada Graciela (PL), com 73.282 votos (0,72%); Rogério Lins (Pode), com 72.076 (0,71%); e Professora Bebel (PT), com 71.152 votos (0,70%).

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Apuração continua

Os números são parciais e podem sofrer alterações até o encerramento da totalização dos votos. A definição dos eleitos para a Assembleia Legislativa de São Paulo depende da totalização oficial e da aplicação do sistema proporcional, que considera os votos destinados aos candidatos e aos partidos ou federações.

A apuração segue ao longo da noite deste domingo (4), e os resultados serão atualizados conforme as urnas forem contabilizadas pela Justiça Eleitoral.

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