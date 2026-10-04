A apuração para o cargo de deputado estadual em São Paulo segue em andamento neste domingo (4). Entre os candidatos informados, Eduarda Campopiano (PL) aparece na primeira colocação, com 793.445 votos, o equivalente a 8,51%.

Na sequência está Eduardo Suplicy (PT), com 242.542 votos (2,60%). Sofia Favero (PSOL) aparece com 155.738 votos (1,67%), seguida por Carlos Giannazi (PSOL), que soma 154.581 votos (1,66%).

Paula da Bancada Feminista (PSOL) registra 124.631 votos (1,34%), enquanto Itamar Borges (MDB) tem 91.454 votos (0,98%).