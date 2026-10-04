A apuração das eleições 2026 avançava nesta tarde e, às 18h33 deste domingo (4), 27,88% das seções eleitorais já haviam sido apuradas em todo o país, o equivalente a 139.204 das 499.248 seções.
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Flávio Bolsonaro (PL) aparecia na liderança, com 50,85% dos votos válidos, enquanto Lula (PT) somava 41,05%. Na sequência, estavam Escritor Augusto Cury (Avante), com 2,94%; Ronaldo Caiado (PSD), com 2,37%; e Renan Santos (Missão), com 2,28%.
Os números são parciais e podem mudar conforme novas seções sejam totalizadas pela Justiça Eleitoral.
Fonte: TSE.