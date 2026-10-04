04 de outubro de 2026
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ELEIÇÕES 2026

Flávio Bolsonaro lidera com quase 30% das urnas apuradas

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Flávio Bolsonaro aparece à frente de Lula na disputa pela Presidência nesta parcial.
Flávio Bolsonaro aparece à frente de Lula na disputa pela Presidência nesta parcial.

A apuração das eleições 2026 avançava nesta tarde e, às 18h33 deste domingo (4), 27,88% das seções eleitorais já haviam sido apuradas em todo o país, o equivalente a 139.204 das 499.248 seções.

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Flávio Bolsonaro (PL) aparecia na liderança, com 50,85% dos votos válidos, enquanto Lula (PT) somava 41,05%. Na sequência, estavam Escritor Augusto Cury (Avante), com 2,94%; Ronaldo Caiado (PSD), com 2,37%; e Renan Santos (Missão), com 2,28%.

Os números são parciais e podem mudar conforme novas seções sejam totalizadas pela Justiça Eleitoral.

Fonte: TSE.

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