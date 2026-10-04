A apuração das eleições para o Senado em São Paulo mostra uma disputa entre os principais candidatos pelas duas vagas destinadas ao estado neste domingo (4). Com os números parciais informados na apuração, Guilherme Derrite (PP) aparece na primeira colocação, com 4.511.545 votos, o equivalente a 31,90%.
Na sequência está André do Prado (PL), que soma 4.322.479 votos (30,57%). Simone Tebet (PSB) aparece em terceiro lugar, com 2.541.022 votos (17,97%), enquanto Marina Silva (Rede) registra 2.385.785 votos (16,87%).
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Duas vagas em disputa
São Paulo elege, neste ano, dois senadores. Diferentemente da eleição para presidente e governador, a disputa pelo Senado é definida em turno único: os dois candidatos que obtiverem mais votos são eleitos.
Os votos ainda são contabilizados pela Justiça Eleitoral e os percentuais podem sofrer alterações até a conclusão da apuração.
Resultado parcial
Até o momento, o cenário informado é:
Guilherme Derrite (PP): 4.511.545 votos — 31,90%
André do Prado (PL): 4.322.479 votos — 30,57%
Simone Tebet (PSB): 2.541.022 votos — 17,97%
Marina Silva (Rede): 2.385.785 votos — 16,87%
A apuração segue durante a noite deste domingo (4), com atualização dos números conforme os votos são totalizados.