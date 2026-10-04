A apuração das eleições para o Senado em São Paulo mostra uma disputa entre os principais candidatos pelas duas vagas destinadas ao estado neste domingo (4). Com os números parciais informados na apuração, Guilherme Derrite (PP) aparece na primeira colocação, com 4.511.545 votos, o equivalente a 31,90%.

Na sequência está André do Prado (PL), que soma 4.322.479 votos (30,57%). Simone Tebet (PSB) aparece em terceiro lugar, com 2.541.022 votos (17,97%), enquanto Marina Silva (Rede) registra 2.385.785 votos (16,87%).

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