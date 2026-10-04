04 de outubro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
ELEIÇÕES 2026

Derrite e André do Prado lideram disputa pelo Senado em SP

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Guilherme Derrite, André do Prado, Simone Tebet e Marina Silva estão entre os candidatos que disputam as duas vagas de São Paulo no Senado nas eleições de 2026.
Guilherme Derrite, André do Prado, Simone Tebet e Marina Silva estão entre os candidatos que disputam as duas vagas de São Paulo no Senado nas eleições de 2026.

A apuração das eleições para o Senado em São Paulo mostra uma disputa entre os principais candidatos pelas duas vagas destinadas ao estado neste domingo (4). Com os números parciais informados na apuração, Guilherme Derrite (PP) aparece na primeira colocação, com 4.511.545 votos, o equivalente a 31,90%.

Na sequência está André do Prado (PL), que soma 4.322.479 votos (30,57%). Simone Tebet (PSB) aparece em terceiro lugar, com 2.541.022 votos (17,97%), enquanto Marina Silva (Rede) registra 2.385.785 votos (16,87%).

VEJA MAIS :

Duas vagas em disputa

São Paulo elege, neste ano, dois senadores. Diferentemente da eleição para presidente e governador, a disputa pelo Senado é definida em turno único: os dois candidatos que obtiverem mais votos são eleitos.

Os votos ainda são contabilizados pela Justiça Eleitoral e os percentuais podem sofrer alterações até a conclusão da apuração.

Resultado parcial

Até o momento, o cenário informado é:

Guilherme Derrite (PP): 4.511.545 votos — 31,90%
André do Prado (PL): 4.322.479 votos — 30,57%
Simone Tebet (PSB): 2.541.022 votos — 17,97%
Marina Silva (Rede): 2.385.785 votos — 16,87%

A apuração segue durante a noite deste domingo (4), com atualização dos números conforme os votos são totalizados.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários