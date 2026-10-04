Luiz Inácio Lula da Silva, de 80 anos, construiu sua trajetória política a partir do movimento sindical no ABC paulista e se tornou uma das principais figuras da política brasileira. Em 2026, o atual presidente disputa novamente o Palácio do Planalto, em busca do quarto mandato. A votação do primeiro turno está marcada para este domingo (4).

Nascido em 27 de outubro de 1945, em Garanhuns, Pernambuco, Lula é filho de trabalhadores rurais. Aos sete anos, mudou-se com a mãe e os irmãos para São Paulo. Antes da carreira política, trabalhou como engraxate e office boy e, posteriormente, ingressou na indústria metalúrgica. Formou-se como torneiro mecânico pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

Aos 17 anos, sofreu um acidente de trabalho e perdeu o dedo mínimo da mão esquerda. Mais tarde, passou a trabalhar em São Bernardo do Campo, na região do ABC paulista, onde iniciou sua atuação no movimento sindical.