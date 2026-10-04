Luiz Inácio Lula da Silva, de 80 anos, construiu sua trajetória política a partir do movimento sindical no ABC paulista e se tornou uma das principais figuras da política brasileira. Em 2026, o atual presidente disputa novamente o Palácio do Planalto, em busca do quarto mandato. A votação do primeiro turno está marcada para este domingo (4).
Nascido em 27 de outubro de 1945, em Garanhuns, Pernambuco, Lula é filho de trabalhadores rurais. Aos sete anos, mudou-se com a mãe e os irmãos para São Paulo. Antes da carreira política, trabalhou como engraxate e office boy e, posteriormente, ingressou na indústria metalúrgica. Formou-se como torneiro mecânico pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).
Aos 17 anos, sofreu um acidente de trabalho e perdeu o dedo mínimo da mão esquerda. Mais tarde, passou a trabalhar em São Bernardo do Campo, na região do ABC paulista, onde iniciou sua atuação no movimento sindical.
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Ascensão no movimento sindical
Lula entrou para a direção do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema no fim da década de 1960. Em 1975, foi eleito presidente da entidade, passando a representar cerca de 100 mil trabalhadores.
Durante a ditadura militar, ganhou projeção nacional ao liderar grandes mobilizações de metalúrgicos por melhores salários e condições de trabalho. As greves do ABC no fim dos anos 1970 colocaram o sindicalista no centro do processo de mobilização dos trabalhadores e da redemocratização brasileira.
Em 1980, Lula foi preso durante uma greve e permaneceu 31 dias na cadeia, com base na antiga Lei de Segurança Nacional. No mesmo ano, participou da fundação do Partido dos Trabalhadores (PT), ao lado de sindicalistas, intelectuais e lideranças sociais.
Entrada na política
A primeira disputa eleitoral de Lula ocorreu em 1982, quando concorreu ao governo de São Paulo. Quatro anos depois, foi eleito deputado federal pelo PT e participou da Assembleia Nacional Constituinte, responsável pela elaboração da Constituição de 1988.
Em 1989, Lula disputou pela primeira vez a Presidência da República em uma eleição direta após o período da ditadura. Ele chegou ao segundo turno, mas foi derrotado por Fernando Collor de Mello.
O petista voltou a disputar a Presidência em 1994 e 1998, mas perdeu as duas eleições para Fernando Henrique Cardoso.
Chegada ao Palácio do Planalto
A primeira vitória presidencial veio em 2002, quando Lula venceu José Serra no segundo turno. Ele assumiu a Presidência em janeiro de 2003 e foi reeleito em 2006.
Lula deixou o cargo em 2011, após dois mandatos consecutivos. Durante o período, seu governo ficou marcado pela ampliação de políticas sociais e programas de transferência de renda, além de medidas voltadas ao combate à pobreza e à fome.
Prisão e anulação das condenações
Anos depois de deixar a Presidência, Lula foi condenado em processos relacionados à Operação Lava Jato e ficou preso entre 2018 e 2019. A situação jurídica também o impediu de disputar a eleição presidencial de 2018.
Em 2021, o Supremo Tribunal Federal anulou as condenações, após considerar que a 13ª Vara Federal de Curitiba não tinha competência para julgar os processos. Com a decisão, Lula recuperou os direitos políticos e ficou novamente apto a disputar eleições.
Retorno à Presidência
Em 2022, Lula voltou a concorrer ao Palácio do Planalto e venceu Jair Bolsonaro no segundo turno. Tomou posse em janeiro de 2023 e se tornou o primeiro presidente brasileiro eleito três vezes para o cargo.
Em agosto de 2026, o PT oficializou novamente sua candidatura à Presidência. Geraldo Alckmin (PSB) foi mantido como candidato a vice-presidente, repetindo a chapa que venceu a eleição de 2022.
Disputa de 2026
Aos 80 anos, Lula disputa agora uma nova eleição presidencial. Caso seja eleito para um quarto mandato, poderá permanecer no cargo até 2030 e chegar aos 81 anos durante o próximo período presidencial.
A trajetória de Lula atravessa diferentes momentos da história recente do Brasil: começou no trabalho industrial e no sindicalismo, passou pela fundação de um partido político, pela Constituinte e por cinco disputas presidenciais antes da primeira vitória, até chegar ao terceiro mandato no Palácio do Planalto.