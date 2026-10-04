Piracicaba concentra o maior número de denúncias de propaganda eleitoral irregular entre os municípios da região. São 149 registros feitos no aplicativo Pardal, ferramenta do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) destinada a receber comunicações de possíveis irregularidades durante a campanha.

Em toda a região de Piracicaba, foram contabilizadas 472 denúncias. Desse total, 404, o equivalente a 85,5%, já haviam sido arquivadas pela Justiça Eleitoral. Outras 52 continuavam em análise, 13 tinham se transformado em processos judiciais e três estavam sem situação informada no levantamento.

Depois de Piracicaba, aparecem Santa Bárbara d’Oeste, com 144 denúncias, Nova Odessa, com 63, e Limeira, com 38. Segundo o levantamento, representações relacionadas a Piracicaba, Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste e São Pedro chegaram a se transformar em processos.