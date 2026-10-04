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ELEIÇÕES 2026

Piracicaba lidera denúncias de propaganda eleitoral irregular

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Agência Senado
Derrame de santinhos é crime eleitoral
Derrame de santinhos é crime eleitoral

Piracicaba concentra o maior número de denúncias de propaganda eleitoral irregular entre os municípios da região. São 149 registros feitos no aplicativo Pardal, ferramenta do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) destinada a receber comunicações de possíveis irregularidades durante a campanha. 

Em toda a região de Piracicaba, foram contabilizadas 472 denúncias. Desse total, 404, o equivalente a 85,5%, já haviam sido arquivadas pela Justiça Eleitoral. Outras 52 continuavam em análise, 13 tinham se transformado em processos judiciais e três estavam sem situação informada no levantamento.

Depois de Piracicaba, aparecem Santa Bárbara d’Oeste, com 144 denúncias, Nova Odessa, com 63, e Limeira, com 38. Segundo o levantamento, representações relacionadas a Piracicaba, Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste e São Pedro chegaram a se transformar em processos.

O aplicativo Pardal permite denunciar possíveis irregularidades na propaganda eleitoral nas ruas e na internet. Entre as situações que podem ser comunicadas estão distribuição irregular de material de campanha, propaganda em locais proibidos, uso irregular de alto-falantes e divulgação eleitoral irregular na internet.

Para registrar uma denúncia, é necessário se identificar pelo gov.br ou pelo e-Título. O cidadão pode anexar fotos, vídeos, áudios ou links que ajudem na análise. A identidade do denunciante é protegida por sigilo.

O registro de uma denúncia, porém, não significa que a irregularidade tenha sido comprovada. Cabe à Justiça Eleitoral analisar os fatos e decidir sobre as providências cabíveis.

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