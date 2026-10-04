O primeiro voto será para deputado federal, cujo número tem quatro dígitos. Na sequência, aparece o candidato a deputado estadual, com cinco dígitos. Depois, o eleitor deverá escolher dois nomes para o Senado Federal, um para cada uma das duas vagas que serão renovadas nesta eleição. Os candidatos ao Senado são identificados por números de três dígitos.

No primeiro turno das Eleições 2026, marcado para este domingo (4), o eleitor terá de fazer seis escolhas na urna eletrônica. A sequência é definida pela Justiça Eleitoral e começa pelo cargo de deputado federal, passando por deputado estadual e duas vagas para o Senado, até chegar às disputas para governador e presidente da República.

Após os dois votos para senador, a urna apresentará a disputa para governador, cujo número tem dois dígitos. Por último, será a vez de escolher o presidente da República, também com dois dígitos. A ordem é a mesma em todo o país e está prevista na Resolução TSE nº 23.751/2026.

A Justiça Eleitoral recomenda que o eleitor leve uma colinha eleitoral impressa com os números das candidaturas escolhidas. A anotação pode ser consultada na cabine e ajuda a evitar erros e a tornar a votação mais rápida, contribuindo também para reduzir as filas nas seções eleitorais. O TSE disponibiliza um modelo de colinha com os cargos já organizados na ordem em que aparecerão na urna.

Na tela da urna, depois que o número é digitado, aparecem informações como nome, fotografia, cargo e sigla do partido da candidatura antes da confirmação. Por isso, a orientação é conferir os dados apresentados e só então apertar “Confirma”. Em 2026, a urna também terá uma barra de progresso na parte superior da tela para indicar em qual etapa da votação o eleitor está.