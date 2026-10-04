No primeiro turno das Eleições 2026, marcado para este domingo (4), o eleitor terá de fazer seis escolhas na urna eletrônica. A sequência é definida pela Justiça Eleitoral e começa pelo cargo de deputado federal, passando por deputado estadual e duas vagas para o Senado, até chegar às disputas para governador e presidente da República.
O primeiro voto será para deputado federal, cujo número tem quatro dígitos. Na sequência, aparece o candidato a deputado estadual, com cinco dígitos. Depois, o eleitor deverá escolher dois nomes para o Senado Federal, um para cada uma das duas vagas que serão renovadas nesta eleição. Os candidatos ao Senado são identificados por números de três dígitos.
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Após os dois votos para senador, a urna apresentará a disputa para governador, cujo número tem dois dígitos. Por último, será a vez de escolher o presidente da República, também com dois dígitos. A ordem é a mesma em todo o país e está prevista na Resolução TSE nº 23.751/2026.
A Justiça Eleitoral recomenda que o eleitor leve uma colinha eleitoral impressa com os números das candidaturas escolhidas. A anotação pode ser consultada na cabine e ajuda a evitar erros e a tornar a votação mais rápida, contribuindo também para reduzir as filas nas seções eleitorais. O TSE disponibiliza um modelo de colinha com os cargos já organizados na ordem em que aparecerão na urna.
Na tela da urna, depois que o número é digitado, aparecem informações como nome, fotografia, cargo e sigla do partido da candidatura antes da confirmação. Por isso, a orientação é conferir os dados apresentados e só então apertar “Confirma”. Em 2026, a urna também terá uma barra de progresso na parte superior da tela para indicar em qual etapa da votação o eleitor está.