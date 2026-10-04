04 de outubro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
ELEIÇÕES 2026

Antes de votar, veja a ordem dos candidatos na urna eletrônica

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/TSE
Na sequência de votação, o presidente aparece depois dos votos para deputado federal, deputado estadual, senador e governador.
Na sequência de votação, o presidente aparece depois dos votos para deputado federal, deputado estadual, senador e governador.

No primeiro turno das Eleições 2026, marcado para este domingo (4), o eleitor terá de fazer seis escolhas na urna eletrônica. A sequência é definida pela Justiça Eleitoral e começa pelo cargo de deputado federal, passando por deputado estadual e duas vagas para o Senado, até chegar às disputas para governador e presidente da República.

O primeiro voto será para deputado federal, cujo número tem quatro dígitos. Na sequência, aparece o candidato a deputado estadual, com cinco dígitos. Depois, o eleitor deverá escolher dois nomes para o Senado Federal, um para cada uma das duas vagas que serão renovadas nesta eleição. Os candidatos ao Senado são identificados por números de três dígitos.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Após os dois votos para senador, a urna apresentará a disputa para governador, cujo número tem dois dígitos. Por último, será a vez de escolher o presidente da República, também com dois dígitos. A ordem é a mesma em todo o país e está prevista na Resolução TSE nº 23.751/2026.

A Justiça Eleitoral recomenda que o eleitor leve uma colinha eleitoral impressa com os números das candidaturas escolhidas. A anotação pode ser consultada na cabine e ajuda a evitar erros e a tornar a votação mais rápida, contribuindo também para reduzir as filas nas seções eleitorais. O TSE disponibiliza um modelo de colinha com os cargos já organizados na ordem em que aparecerão na urna.

Na tela da urna, depois que o número é digitado, aparecem informações como nome, fotografia, cargo e sigla do partido da candidatura antes da confirmação. Por isso, a orientação é conferir os dados apresentados e só então apertar “Confirma”. Em 2026, a urna também terá uma barra de progresso na parte superior da tela para indicar em qual etapa da votação o eleitor está.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários