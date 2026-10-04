Mais de 310 mil eleitores de Piracicaba estão aptos a votar neste domingo (4), no primeiro turno das eleições gerais de 2026. Os brasileiros vão escolher presidente da República, governador de São Paulo, dois senadores, deputado federal e deputado estadual. A votação será realizada das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.
Piracicaba tem 310.331 eleitores aptos, ante 307.053 registrados em 2022. São 3.278 eleitores a mais em quatro anos, crescimento de 1,07%. O eleitorado do município é formado majoritariamente por mulheres, que representam 52,97% do total. São 164.372 eleitoras, enquanto os homens somam 145.557, equivalentes a 46,90%. Outros 402 registros aparecem sem informação de gênero.
A faixa etária com maior número de eleitores é a de 40 a 44 anos, com 32.252 pessoas. Na sequência estão os grupos de 45 a 49 anos, com 30.748 eleitores, e de 35 a 39 anos, com 29.120. A faixa de 30 a 34 anos reúne outros 27.065 eleitores. O levantamento registra ainda 334 eleitores de 16 anos e 797 de 17 anos, totalizando 1.131 pessoas com menos de 18 anos aptas a votar. Para essa faixa etária, o voto é facultativo, assim como para pessoas analfabetas e maiores de 70 anos.
Em relação à escolaridade, o ensino médio completo é a categoria mais frequente entre os eleitores de Piracicaba, com 99.891 pessoas, o equivalente a 32,19% do total. Em seguida aparecem aqueles com ensino fundamental incompleto, que somam 59.120 (19,05%), e os que têm ensino médio incompleto, com 57.209 (18,43%). O município tem ainda 38.728 eleitores com ensino superior completo, correspondentes a 12,48%, e 17.044 com ensino superior incompleto. A base registra também 24.054 pessoas com ensino fundamental completo, 8.786 que sabem ler e escrever, mas não têm escolaridade formal informada em níveis de ensino, e 5.499 declaradas analfabetas.
A biometria está cadastrada para 241.750 eleitores, o equivalente a 77,90% do eleitorado. Outros 68.581, ou 22,10%, aparecem sem registro biométrico. Piracicaba contabiliza 4.043 eleitores com deficiência, o que corresponde a 1,30% do total. Desse grupo, 1.156 têm deficiência de locomoção, 516 têm deficiência visual e 282, deficiência auditiva. Outros 144 estão registrados na categoria de dificuldade para o exercício do voto, enquanto 2.293 aparecem na classificação “outros”. A planilha registra ainda 120 eleitores aptos a votar com nome social.
Na disputa por vagas no Legislativo estadual e federal, Piracicaba tem 24 nomes na relação de candidatos locais: 11 concorrem a deputado estadual e 13 a deputado federal. Na corrida por uma cadeira na Assembleia Legislativa de São Paulo, os candidatos, em ordem alfabética, são Alex Madureira, André Bandeira, Claudia Bueno, Delegada Olívia Fonseca, Dr. Paulo Serra, Josef Borges, Paty Chiarini, Paulo Camolesi, Professora Bebel, Renan Paes e Wagner Oliveira, o Wagnão.
Para deputado federal, a relação inclui Barjas Negri, Érica Gorga, Estela Piza Rossi, Everton Santos, Luis Bena, Marcelo Carteiro, Nancy Thame, Paulo Campos, Rai de Almeida, Rodrigo Spada, Sargento Germano, Sérgio Pacheco e Vanessa Botam.
Além dos candidatos a deputado, os eleitores deverão escolher representantes para a Presidência da República, o governo paulista e duas vagas no Senado. A ordem de votação na urna eletrônica começa com deputado federal, seguido por deputado estadual, primeiro senador, segundo senador, governador e presidente. Para facilitar o procedimento, a recomendação é levar uma colinha com os números anotados e conferir o nome, a fotografia e o partido de cada candidato antes de confirmar o voto.
Os votos dos piracicabanos se somarão aos de milhões de brasileiros na escolha dos representantes que terão a responsabilidade de tomar decisões sobre leis, políticas públicas, investimentos e serviços que afetam o cotidiano da população.