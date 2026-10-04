Mais de 310 mil eleitores de Piracicaba estão aptos a votar neste domingo (4), no primeiro turno das eleições gerais de 2026. Os brasileiros vão escolher presidente da República, governador de São Paulo, dois senadores, deputado federal e deputado estadual. A votação será realizada das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.

Piracicaba tem 310.331 eleitores aptos, ante 307.053 registrados em 2022. São 3.278 eleitores a mais em quatro anos, crescimento de 1,07%. O eleitorado do município é formado majoritariamente por mulheres, que representam 52,97% do total. São 164.372 eleitoras, enquanto os homens somam 145.557, equivalentes a 46,90%. Outros 402 registros aparecem sem informação de gênero.

A faixa etária com maior número de eleitores é a de 40 a 44 anos, com 32.252 pessoas. Na sequência estão os grupos de 45 a 49 anos, com 30.748 eleitores, e de 35 a 39 anos, com 29.120. A faixa de 30 a 34 anos reúne outros 27.065 eleitores. O levantamento registra ainda 334 eleitores de 16 anos e 797 de 17 anos, totalizando 1.131 pessoas com menos de 18 anos aptas a votar. Para essa faixa etária, o voto é facultativo, assim como para pessoas analfabetas e maiores de 70 anos.