03 de outubro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
REGIÃO DE PIRACICABA

Motociclista morre após bater em defensa na SP 310

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter

  Um motociclista morreu na tarde desta sexta-feira (2) após sofrer um grave acidente no km 174 da Rodovia Washington Luís (SP-310), em Rio Claro, na região de Piracicaba.

LEIA MAIS

De acordo com informações do Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária Eixo SP, a ocorrência foi registrada por volta das 17h19, no sentido Norte da rodovia.

Segundo os relatos levantados pelas equipes que atenderam o acidente, o motociclista seguia pela pista quando, por circunstâncias que ainda deverão ser esclarecidas, atingiu as lamelas de sinalização instaladas no trecho.

Após o impacto, a motocicleta colidiu contra a defensa metálica e tombou sobre a faixa 1 da rodovia. O piloto e a moto permaneceram imobilizados no local.

Equipes de atendimento foram imediatamente acionadas, mas o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu.

A Polícia Técnica compareceu ao trecho às 18h54 para realizar a perícia. Posteriormente, o ponto exato do acidente foi atualizado para o km 174+398.

A motocicleta, uma Yamaha MT-03, foi retirada do local por um guincho e encaminhada à base da Polícia Militar Rodoviária.

Durante o atendimento da ocorrência, a faixa 1 do sentido Norte permaneceu interditada das 17h19 às 19h19. Conforme a concessionária, não houve registro de congestionamento no trecho.

As circunstâncias que provocaram a perda de controle da motocicleta e a sequência do acidente serão investigadas pelas autoridades responsáveis.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários