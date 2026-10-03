Um motociclista morreu na tarde desta sexta-feira (2) após sofrer um grave acidente no km 174 da Rodovia Washington Luís (SP-310), em Rio Claro, na região de Piracicaba.
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De acordo com informações do Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária Eixo SP, a ocorrência foi registrada por volta das 17h19, no sentido Norte da rodovia.
Segundo os relatos levantados pelas equipes que atenderam o acidente, o motociclista seguia pela pista quando, por circunstâncias que ainda deverão ser esclarecidas, atingiu as lamelas de sinalização instaladas no trecho.
Após o impacto, a motocicleta colidiu contra a defensa metálica e tombou sobre a faixa 1 da rodovia. O piloto e a moto permaneceram imobilizados no local.
Equipes de atendimento foram imediatamente acionadas, mas o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu.
A Polícia Técnica compareceu ao trecho às 18h54 para realizar a perícia. Posteriormente, o ponto exato do acidente foi atualizado para o km 174+398.
A motocicleta, uma Yamaha MT-03, foi retirada do local por um guincho e encaminhada à base da Polícia Militar Rodoviária.
Durante o atendimento da ocorrência, a faixa 1 do sentido Norte permaneceu interditada das 17h19 às 19h19. Conforme a concessionária, não houve registro de congestionamento no trecho.
As circunstâncias que provocaram a perda de controle da motocicleta e a sequência do acidente serão investigadas pelas autoridades responsáveis.