De acordo com informações do Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária Eixo SP, a ocorrência foi registrada por volta das 17h19, no sentido Norte da rodovia.

Um motociclista morreu na tarde desta sexta-feira (2) após sofrer um grave acidente no km 174 da Rodovia Washington Luís (SP-310), em Rio Claro, na região de Piracicaba.

Segundo os relatos levantados pelas equipes que atenderam o acidente, o motociclista seguia pela pista quando, por circunstâncias que ainda deverão ser esclarecidas, atingiu as lamelas de sinalização instaladas no trecho.

Após o impacto, a motocicleta colidiu contra a defensa metálica e tombou sobre a faixa 1 da rodovia. O piloto e a moto permaneceram imobilizados no local.

Equipes de atendimento foram imediatamente acionadas, mas o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu.