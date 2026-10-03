O crime aconteceu por volta das 16h50, quando a central da Guarda Civil Municipal (GCM) recebeu um chamado: furto em andamento numa loja de bijuterias na Rua Governador Pedro de Toledo, no Centrão!

Um homem de 37 anos que disse para a polícia que já ficou 19 anos preso por roubo e tráfico de drogas, foi preso de novo em flagrante na tarde de ontem (1), por furtar uma loja no Centro de Piracicaba.

Com as características do ladrão - roupa e físico - uma equipe da GCM saiu em patrulhamento e cercou a área!

Minutos depois, os guardas abordaram o suspeito nas proximidades da Praça da Catedral! Na revista pessoal, acharam parte das bijuterias no bolso dele e o resto escondido dentro da calça. Ele tentou esconder, mas não teve jeito.

As imagens do circuito de monitoramento da loja confirmaram tudo. Ele pegando as bijuterias e colocando no bolso. E na hora do interrogatório, ele mesmo confessou: "Fui eu que furtei"