03 de outubro de 2026
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PRESO DE NOVO

Depois de 19 anos na cadeia, homem sai e furta loja em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Pira1
A Polícia Militar prendeu o homem no centro de Piracicaba.
A Polícia Militar prendeu o homem no centro de Piracicaba.

  Um homem de 37 anos que disse para a polícia que já ficou 19 anos preso por roubo e tráfico de drogas, foi preso de novo em flagrante na tarde de ontem (1), por furtar uma loja no Centro de Piracicaba.

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O crime aconteceu por volta das 16h50, quando a central da Guarda Civil Municipal (GCM) recebeu um chamado: furto em andamento numa loja de bijuterias na Rua Governador Pedro de Toledo, no Centrão!

Com as características do ladrão - roupa e físico - uma equipe da GCM saiu em patrulhamento e cercou a área!

Minutos depois, os guardas abordaram o suspeito nas proximidades da Praça da Catedral! Na revista pessoal, acharam parte das bijuterias no bolso dele e o resto escondido dentro da calça. Ele tentou esconder, mas não teve jeito.

As imagens do circuito de monitoramento da loja confirmaram tudo. Ele pegando as bijuterias e colocando no bolso. E na hora do interrogatório, ele mesmo confessou: "Fui eu que furtei"

O ladrão foi levado algemado para o Plantão Policial da Delegacia Seccional de Piracicaba, onde o caso caiu na mão do delegado Dr. Rubem Dias Barbosa.

Diante das provas, das imagens e da confissão, o delegado ratificou a prisão em flagrante por furto - artigo 155 do Código Penal.

Por causa da pena que pode passar de 4 anos de cadeia e por causa da ficha criminal pesada - 19 anos de reclusão por roubo e tráfico - o delegado NÃO arbitrou fiança. Ele vai continuar preso.

A Polícia Civil ainda representou para a Justiça pedindo a conversão do flagrante em prisão preventiva. Ou seja, ele pode ficar preso por muito tempo de novo.

As bijuterias furtadas foram recuperadas e devolvidas para o dono da loja.

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