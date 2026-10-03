03 de outubro de 2026
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NA CADEIA

PM prende mulheres e apreende drogas em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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  Na manhã de quinta-feira (01), uma ação da Polícia Militar, por meio da 1ª Companhia do 10º BPM/I, resultou na prisão de duas mulheres pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, na Comunidade Pantanal, em Piracicaba.

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Durante patrulhamento, os policiais identificaram uma movimentação suspeita relacionada à possível comercialização de entorpecentes e realizaram a abordagem de três pessoas.

Durante a ação, um dos abordados estava com um papelote de cocaína. Com uma das mulheres, os policiais localizaram 44 porções de cocaína e R$ 320,00 em dinheiro.

As diligências prosseguiram e as abordadas indicaram um imóvel utilizado para a atividade criminosa. A responsável pelo local autorizou a entrada da equipe, que realizou buscas no interior da residência.

No imóvel, foram localizados 100 papelotes de cocaína, 45 porções de maconha, R$ 1.630,00 em espécie e um aparelho celular.

As equipes também identificaram movimentações financeiras relacionadas ao comércio de drogas. A responsável pelo imóvel declarou administrar o ponto de tráfico.

Todos os envolvidos foram conduzidos à Unidade de Polícia Judiciária e apresentados à autoridade policial. Após as providências de polícia judiciária, duas mulheres permaneceram presas, respondendo pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A ocorrência também envolveu a apuração de corrupção de menores.

Um homem e uma adolescente foram ouvidos e liberados.

Foram aprendidos:.141 papelotes de cocaína — 83,4 g, 45 porções de maconha — 77,8 g e R$ 1.950,00 em dinheiro, além de um aparelho celular.

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