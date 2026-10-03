Na manhã de quinta-feira (01), uma ação da Polícia Militar, por meio da 1ª Companhia do 10º BPM/I, resultou na prisão de duas mulheres pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, na Comunidade Pantanal, em Piracicaba.

LEIA MAIS

Durante patrulhamento, os policiais identificaram uma movimentação suspeita relacionada à possível comercialização de entorpecentes e realizaram a abordagem de três pessoas.