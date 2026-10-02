Na hora, as equipes Bravo, 004 e 003 deslocaram rápido para o bairro Dorotheia para averiguar a denúncia de agressão.

Por volta das 03h00 da madrugada desta sexta-feira (2), uma mulher acionou o CCO - Centro de Controle Operacional pedindo socorro. Ela disse que estava sendo agredida pelo próprio namorado.

No local, a vítima contou que teve um desentendimento com o namorado e que, após a discussão, ele partiu para cima dela e a agrediu.

Diante dos fatos, os agentes contiveram o agressor e precisaram algemá-lo! O uso das algemas foi feito conforme a Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal, para garantir a segurança da vítima e da própria equipe.

Foi constatado ainda que o indivíduo já possui antecedentes criminais.A Polícia Civil foi cientificada de toda a ocorrência!