Uma palestra gratuita sobre a NR-1 (Norma Regulamentadora nº 1) será realizada nesta quarta-feira (30), às 19h, em Piracicaba. O encontro vai abordar o gerenciamento de riscos em segurança do trabalho e as mudanças recentes na norma. Segundo a organização, ainda há cerca de 40 vagas disponíveis. Para participar, é necessário reservar a vaga gratuitamente pelo WhatsApp (19) 99326-2500.

O evento será realizado na Casa da Advocacia e Cidadania da OAB Piracicaba, localizada na Avenida Independência, nº 3347, no bairro Alemães. A discussão pode interessar a empregadores, trabalhadores e profissionais de áreas como recursos humanos, contabilidade, advocacia e gestão, já que a NR-1 estabelece disposições gerais relacionadas à segurança e saúde no trabalho e ao gerenciamento de riscos ocupacionais.

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Entenda o que será discutido na palestra