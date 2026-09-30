30 de setembro de 2026
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TRABALHO

Palestra gratuita explica mudanças na NR-1 em Piracicaba

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Sobrecarga, assédio e falta de suporte estão entre situações que podem ser consideradas fatores de risco psicossocial no trabalho.
Sobrecarga, assédio e falta de suporte estão entre situações que podem ser consideradas fatores de risco psicossocial no trabalho.

Uma palestra gratuita sobre a NR-1 (Norma Regulamentadora nº 1) será realizada nesta quarta-feira (30), às 19h, em Piracicaba. O encontro vai abordar o gerenciamento de riscos em segurança do trabalho e as mudanças recentes na norma. Segundo a organização, ainda há cerca de 40 vagas disponíveis. Para participar, é necessário reservar a vaga gratuitamente pelo WhatsApp (19) 99326-2500.

O evento será realizado na Casa da Advocacia e Cidadania da OAB Piracicaba, localizada na Avenida Independência, nº 3347, no bairro Alemães. A discussão pode interessar a empregadores, trabalhadores e profissionais de áreas como recursos humanos, contabilidade, advocacia e gestão, já que a NR-1 estabelece disposições gerais relacionadas à segurança e saúde no trabalho e ao gerenciamento de riscos ocupacionais.

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Entenda o que será discutido na palestra

A nova redação do capítulo 1.5 da NR-1 entrou em vigor em 26 de maio de 2026 e passou a incluir expressamente os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho no gerenciamento de riscos ocupacionais. Entre os exemplos estão situações como sobrecarga, assédio e falta de suporte no ambiente profissional. O gerenciamento de riscos ocupacionais envolve a identificação dos perigos existentes no ambiente de trabalho, a avaliação dos riscos e a adoção de medidas de prevenção. As informações devem ser organizadas no Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR).

A palestra pretende apresentar o tema a partir de diferentes perspectivas profissionais. Participam a advogada trabalhista Dra. Letícia de Toledo Piza Rossi, a psicóloga Dra. Ana Paula Conte Câmara e a analista contábil e gestora de negócios internacionais Profa. Elaine Cristina Granato. A iniciativa é promovida pela Universidade Paulista (UNIP EAD), Grupo Horizonte Educacional e Comissão de Direito do Trabalho da OAB SP – 8ª Subseção Piracicaba.

Também estão previstas representações do município de Piracicaba, do Governo do Estado de São Paulo, do Ministério Público e das instituições envolvidas na organização.

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