Ter um cachorro ou gato em casa vai muito além de ter um animal de estimação. A convivência exige responsabilidade, cuidado e compromisso por parte dos tutores. Para animais que foram abandonados, machucados ou encontrados em situação de vulnerabilidade, encontrar uma nova família pode significar uma mudança completa de vida.

Em Piracicaba, o trabalho de acolhimento é realizado pela Divisão de Proteção e Bem-Estar Animal, estrutura que também é conhecida como Canil Municipal. Segundo Paola Simonaggio, membro do Bem-Estar, o atendimento aos animais abandonados começa a partir da identificação da ocorrência e do acionamento do serviço 156.

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