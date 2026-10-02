O Salão de Festas do Lar dos Velhinhos de Piracicaba recebeu, pela primeira vez, uma das modalidades das Olimpíadas Municipais da Terceira Idade. O espaço foi utilizado para a competição de buraco, que reuniu 44 atletas representantes de diferentes equipes do município.
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Integração entre atletas e moradores
Além dos participantes, o Lar dos Velhinhos recebeu pessoas que acompanharam as disputas, criando um ambiente de convivência e integração entre atletas, moradores da instituição e a comunidade.
A competição também contou com a participação da terapeuta ocupacional do Lar dos Velhinhos, Cláudia Arantes de Carvalho, que representou a instituição nas disputas.
Competição foi organizada pela Selam
A organização ficou sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras (Selam), que conduziu as partidas realizadas ao longo da manhã.
As disputas ocorreram de forma organizada e reuniram atletas de diferentes equipes em um ambiente marcado pela confraternização, respeito e espírito esportivo.
Instituição amplia participação na comunidade
Para o Lar dos Velhinhos, receber uma modalidade das Olimpíadas Municipais da Terceira Idade representa também uma oportunidade de abrir as portas da instituição para atividades que incentivam a convivência e a valorização da pessoa idosa.
A realização da competição no Salão de Festas aproximou a instituição de atletas e da comunidade, fortalecendo a integração por meio do esporte e do lazer.