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TERCEIRA IDADE

Lar dos Velhinhos recebe competição de buraco pela 1ª vez

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Competição de buraco reuniu 44 atletas no Lar dos Velhinhos de Piracicaba durante as Olimpíadas Municipais da Terceira Idade.
Competição de buraco reuniu 44 atletas no Lar dos Velhinhos de Piracicaba durante as Olimpíadas Municipais da Terceira Idade.

O Salão de Festas do Lar dos Velhinhos de Piracicaba recebeu, pela primeira vez, uma das modalidades das Olimpíadas Municipais da Terceira Idade. O espaço foi utilizado para a competição de buraco, que reuniu 44 atletas representantes de diferentes equipes do município.

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Integração entre atletas e moradores

Além dos participantes, o Lar dos Velhinhos recebeu pessoas que acompanharam as disputas, criando um ambiente de convivência e integração entre atletas, moradores da instituição e a comunidade.

A competição também contou com a participação da terapeuta ocupacional do Lar dos Velhinhos, Cláudia Arantes de Carvalho, que representou a instituição nas disputas.

Competição foi organizada pela Selam

A organização ficou sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras (Selam), que conduziu as partidas realizadas ao longo da manhã.

As disputas ocorreram de forma organizada e reuniram atletas de diferentes equipes em um ambiente marcado pela confraternização, respeito e espírito esportivo.

Instituição amplia participação na comunidade

Para o Lar dos Velhinhos, receber uma modalidade das Olimpíadas Municipais da Terceira Idade representa também uma oportunidade de abrir as portas da instituição para atividades que incentivam a convivência e a valorização da pessoa idosa.

A realização da competição no Salão de Festas aproximou a instituição de atletas e da comunidade, fortalecendo a integração por meio do esporte e do lazer.

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