O Salão de Festas do Lar dos Velhinhos de Piracicaba recebeu, pela primeira vez, uma das modalidades das Olimpíadas Municipais da Terceira Idade. O espaço foi utilizado para a competição de buraco, que reuniu 44 atletas representantes de diferentes equipes do município.

Além dos participantes, o Lar dos Velhinhos recebeu pessoas que acompanharam as disputas, criando um ambiente de convivência e integração entre atletas, moradores da instituição e a comunidade.

A competição também contou com a participação da terapeuta ocupacional do Lar dos Velhinhos, Cláudia Arantes de Carvalho, que representou a instituição nas disputas.