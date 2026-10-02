Quem está pensando em aumentar a família com um novo companheiro de quatro patas poderá conhecer animais disponíveis para adoção neste sábado (3), em Piracicaba. A Sociedade Piracicabana de Proteção aos Animais (SPPA) promove uma feira de doação de animais a partir das 10h, em frente à Igreja dos Frades. Além da feira, a programação terá a bênção dos animais, também a partir das 10h, em frente à Igreja dos Frades. A iniciativa é promovida pela Paróquia do Sagrado Coração de Jesus – Igreja dos Frades.

A SPPA é uma entidade sem fins lucrativos formada exclusivamente por voluntários e fundada oficialmente em 1989. Entre as ações desenvolvidas pela organização estão as feiras de adoção, palestras educativas e iniciativas de orientação sobre bem-estar animal. A entidade também mantém cães e gatos resgatados em lares temporários e busca apoio para despesas como ração, medicamentos, vacinas e outros cuidados básicos.

A feira será uma oportunidade para pessoas interessadas em adotar conhecerem os animais e oferecerem um novo lar. A SPPA também reforça, em seu trabalho, a importância da adoção responsável e dos cuidados necessários ao longo da vida do pet. Durante a ação, os participantes também poderão colaborar com a causa animal por meio da doação de qualquer tipo de ração para pets. A contribuição será destinada como gesto concreto de apoio aos animais.