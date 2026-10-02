Mensagens obtidas pela Polícia Federal e divulgadas pela revista Veja mostram uma relação próxima entre a modelo e ex-BBB Yasmin Brunet e o banqueiro Daniel Vorcaro. Os diálogos, que abrangem quase dois anos, citam pedidos de ajuda, viagens em aeronaves, uso de um apartamento em São Paulo e episódios relacionados à participação da modelo no Big Brother Brasil.

Os registros começam em dezembro de 2023. Na véspera do Ano-Novo, Yasmin procurou Vorcaro para pedir ajuda com uma viagem ao Rio de Janeiro. Ela explicou que precisava viajar com urgência e que não queria ser vista no aeroporto. “Teria alguma chance de ir para o Rio de Janeiro no seu avião?”, perguntou. Vorcaro avaliou a possibilidade de utilizar um helicóptero, mas Yasmin afirmou ter medo desse tipo de aeronave. O avião não estava disponível naquele momento e ela acabou viajando de helicóptero.

Dias depois, a modelo voltou a procurar o banqueiro para relatar tentativas de invasão de suas contas digitais. Yasmin pediu auxílio por saber que Vorcaro tinha uma equipe especializada em segurança e afirmou estar preocupada com o que poderia acontecer durante uma viagem. “Estão tentando me hackear. Há dias, já”, escreveu. O episódio aparece relacionado às investigações da PF sobre uma estrutura que teria atuado no monitoramento de jornalistas e adversários e em invasões de sistemas.