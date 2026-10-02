Mensagens obtidas pela Polícia Federal e divulgadas pela revista Veja mostram uma relação próxima entre a modelo e ex-BBB Yasmin Brunet e o banqueiro Daniel Vorcaro. Os diálogos, que abrangem quase dois anos, citam pedidos de ajuda, viagens em aeronaves, uso de um apartamento em São Paulo e episódios relacionados à participação da modelo no Big Brother Brasil.
Os registros começam em dezembro de 2023. Na véspera do Ano-Novo, Yasmin procurou Vorcaro para pedir ajuda com uma viagem ao Rio de Janeiro. Ela explicou que precisava viajar com urgência e que não queria ser vista no aeroporto. “Teria alguma chance de ir para o Rio de Janeiro no seu avião?”, perguntou. Vorcaro avaliou a possibilidade de utilizar um helicóptero, mas Yasmin afirmou ter medo desse tipo de aeronave. O avião não estava disponível naquele momento e ela acabou viajando de helicóptero.
Dias depois, a modelo voltou a procurar o banqueiro para relatar tentativas de invasão de suas contas digitais. Yasmin pediu auxílio por saber que Vorcaro tinha uma equipe especializada em segurança e afirmou estar preocupada com o que poderia acontecer durante uma viagem. “Estão tentando me hackear. Há dias, já”, escreveu. O episódio aparece relacionado às investigações da PF sobre uma estrutura que teria atuado no monitoramento de jornalistas e adversários e em invasões de sistemas.
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Bastidores do BBB e apartamento
A participação de Yasmin no BBB também aparece nas conversas. Pessoas ligadas a Vorcaro acompanhavam as aparições da modelo no programa e demonstravam preocupação com a possibilidade de ela mencionar o banqueiro. Em uma das mensagens, um funcionário afirmou ter pedido uma ação para tentar acelerar a eliminação da modelo. “Eu pedi um lance para ver se a gente acelera a votação nela no próximo paredão”, escreveu. Outro interlocutor demonstrou receio de que, com o avanço do confinamento, os participantes passassem a falar mais sobre suas vidas fora do programa. Vorcaro também avaliou que o risco seria maior naquele momento.
Depois de deixar o reality, Yasmin voltou a conversar com Vorcaro sobre a experiência. Ela explicou que não havia contado previamente sobre sua participação porque não poderia revelar a informação. Ao comentar o confinamento, afirmou que praticamente não havia aguentado a experiência e que tinha passado por momentos difíceis. Vorcaro disse que havia acompanhado parte do programa para vê-la e, posteriormente, os dois conversaram sobre a possibilidade de se encontrar pessoalmente.
As mensagens também citam um apartamento em São Paulo que teria sido disponibilizado para Yasmin. Em 2024, a modelo procurou Vorcaro para tratar de um problema no imóvel e perguntou sobre a possibilidade de contratar alguém para fazer o reparo. Mais tarde, ela foi informada de que precisaria deixar o apartamento e tentou negociar um prazo maior ou a possibilidade de alugá-lo. “Eu amo esse apartamento muito, muito, muito. Queria muito ficar aqui”, escreveu. Vorcaro respondeu que poderia negociar a situação. As conversas também indicam que o banqueiro teria financiado uma festa de aniversário da modelo no Rosewood São Paulo, apresentada como patrocínio do Banco Master a uma marca associada a Yasmin.