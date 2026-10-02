A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização e determinou o recolhimento de produtos falsificados identificados no mercado. Entre os itens está o Hidrafemme – Gel Hidratante Intravaginal, encontrado à venda na Shopee, além de lotes do Perspirex Strong Antitranspirante Axilar, cuja fabricação não foi reconhecida pela empresa responsável pelo produto. As medidas foram publicadas nesta sexta-feira (2), e os itens também não podem ser distribuídos, fabricados, importados, divulgados ou utilizados.

No caso do Hidrafemme, o lote atingido é o 2 2511006. Segundo a Anvisa, a Helianto Farmacêutica, detentora do registro, identificou unidades comercializadas na Shopee com características diferentes da embalagem original. Entre as irregularidades estavam uma caixa menor, aplicadores incompatíveis com a embalagem e um rótulo da bisnaga feito com papel impresso colado.