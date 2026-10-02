A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização e determinou o recolhimento de produtos falsificados identificados no mercado. Entre os itens está o Hidrafemme – Gel Hidratante Intravaginal, encontrado à venda na Shopee, além de lotes do Perspirex Strong Antitranspirante Axilar, cuja fabricação não foi reconhecida pela empresa responsável pelo produto. As medidas foram publicadas nesta sexta-feira (2), e os itens também não podem ser distribuídos, fabricados, importados, divulgados ou utilizados.
No caso do Hidrafemme, o lote atingido é o 2 2511006. Segundo a Anvisa, a Helianto Farmacêutica, detentora do registro, identificou unidades comercializadas na Shopee com características diferentes da embalagem original. Entre as irregularidades estavam uma caixa menor, aplicadores incompatíveis com a embalagem e um rótulo da bisnaga feito com papel impresso colado.
A empresa também informou que a identificação do lote não seguia o padrão utilizado nos produtos comercializados no Brasil e que aquele número não correspondia a um lote vendido no país. A partir das informações apresentadas pela fabricante, a Anvisa classificou o produto como falsificado e determinou o recolhimento das unidades encontradas.
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Perspirex também foi proibido
Outro produto atingido pela decisão é o Perspirex Strong Antitranspirante Axilar, nos lotes 614323 e 614326. De acordo com a Anvisa, a Megalabs Farmacêutica, responsável pelo produto, informou não reconhecer a fabricação desses lotes. Os itens utilizavam na rotulagem dados cadastrais da empresa junto à agência, embora tivessem sido produzidos por uma empresa desconhecida.
Para esses lotes, a Anvisa determinou a apreensão e proibiu fabricação, importação, venda, distribuição, divulgação e uso. A medida integra uma ação de fiscalização publicada nesta sexta-feira e também alcançou outros produtos irregulares, incluindo cosméticos e itens de limpeza, mas o Perspirex é um dos produtos apontados como falsificados no comunicado da agência.
Quem tiver algum dos produtos ou lotes citados deve evitar o uso e verificar as informações da embalagem antes de utilizar o item. A orientação considera especificamente os produtos identificados pela Anvisa: o Hidrafemme de lote 2 2511006 e o Perspirex Strong dos lotes 614323 e 614326. As determinações oficiais têm como objetivo retirar esses produtos de circulação.