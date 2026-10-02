Uma cadela da raça Golden Retriever morreu após apresentar um quadro de intoxicação durante uma hospedagem no Malabo Pet Resort, em Salto de Pirapora, no interior de São Paulo. Sansa tinha seis anos e, segundo os tutores, estava saudável quando foi deixada no estabelecimento, em 30 de junho. De acordo com a família, laudos veterinários relacionaram o quadro à ingestão de cica, planta conhecida pela toxicidade para cães. O animal morreu posteriormente em decorrência de insuficiência hepática.

Segundo os tutores, havia exemplares de cica em diferentes pontos do resort, inclusive em áreas onde os animais circulavam e permaneciam. A família também relata que, durante uma poda, partes da planta teriam caído de um trator no caminho até o espaço destinado ao descarte. Os responsáveis pela cadela afirmam que o contato com a planta ocorreu durante a permanência no estabelecimento.

Em conversas com a família, o gerente do resort teria reconhecido que houve uma falha e informado que a equipe não tinha conhecimento sobre a toxicidade da planta. O Malabo Pet Resort se apresenta como o maior complexo pet da América Latina. Procurado para comentar o caso, o estabelecimento não havia apresentado manifestação até a publicação da reportagem, segundo o veículo que divulgou inicialmente o episódio.