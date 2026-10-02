Uma cadela da raça Golden Retriever morreu após apresentar um quadro de intoxicação durante uma hospedagem no Malabo Pet Resort, em Salto de Pirapora, no interior de São Paulo. Sansa tinha seis anos e, segundo os tutores, estava saudável quando foi deixada no estabelecimento, em 30 de junho. De acordo com a família, laudos veterinários relacionaram o quadro à ingestão de cica, planta conhecida pela toxicidade para cães. O animal morreu posteriormente em decorrência de insuficiência hepática.
Segundo os tutores, havia exemplares de cica em diferentes pontos do resort, inclusive em áreas onde os animais circulavam e permaneciam. A família também relata que, durante uma poda, partes da planta teriam caído de um trator no caminho até o espaço destinado ao descarte. Os responsáveis pela cadela afirmam que o contato com a planta ocorreu durante a permanência no estabelecimento.
Em conversas com a família, o gerente do resort teria reconhecido que houve uma falha e informado que a equipe não tinha conhecimento sobre a toxicidade da planta. O Malabo Pet Resort se apresenta como o maior complexo pet da América Latina. Procurado para comentar o caso, o estabelecimento não havia apresentado manifestação até a publicação da reportagem, segundo o veículo que divulgou inicialmente o episódio.
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Risco da cica para cães
A cica, cujo nome científico é Cycas revoluta, é utilizada como planta ornamental, mas representa risco de intoxicação para animais. O Manual MSD de Veterinária informa que os cães são especialmente sensíveis às cicadáceas e que a ingestão pode provocar sinais gastrointestinais, alterações neurológicas e lesões no fígado. As sementes concentram maior quantidade das toxinas, embora outras partes da planta também sejam consideradas tóxicas.
A relação entre a planta e danos graves ao fígado também aparece em relatos científicos de intoxicação em cães. Um caso publicado na revista Pubvet descreveu um Golden Retriever intoxicado após ingerir Cycas revoluta, com evolução para morte mesmo após tratamento. Outro relato, publicado em 2025, identificou lesões hepáticas graves e compatíveis com hepatite tóxica em um cão intoxicado pela mesma espécie.
Após a morte de Sansa, a família passou a pedir indenização por danos morais, retratação pública e vistoria nas instalações do resort. Os tutores também solicitam que o caso seja comunicado ao Ministério Público de São Paulo, à Vigilância Sanitária e ao Procon, além da suspensão de novas hospedagens até a retirada das plantas consideradas tóxicas. As medidas são reivindicações da família e não representam, por si só, uma decisão dos órgãos citados.