A primavera chegou e, com ela, aumenta a presença de flores e plantas em casas, jardins e espaços ao ar livre. Para quem tem cães e gatos, porém, a mudança na paisagem também exige atenção: algumas espécies podem ser tóxicas para os animais, principalmente quando são mastigadas ou ingeridas.

Entre as plantas que merecem cuidado está a jiboia, bastante comum como planta ornamental dentro de casa. A ingestão pode provocar irritação na boca e no sistema digestivo, com sinais como salivação, vômitos e diarreia. O risco já foi registrado em casos clínicos envolvendo cães.

Outro exemplo conhecido é a comigo-ninguém-pode, que pode causar irritação e inchaço na boca, língua e garganta, além de dificuldades para engolir. A planta aparece entre as espécies que exigem atenção dos tutores.