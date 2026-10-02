Moradores do bairro Vila Nossa Senhora Aparecida, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições da rua Vitório Tureta. Segundo os relatos, a via apresenta diversos buracos distribuídos ao longo de sua extensão.

De acordo com os moradores, os buracos vêm aumentando com o passar dos dias e dificultam a circulação dos veículos pela rua. Motoristas que passam pelo trecho precisam reduzir a velocidade e desviar dos pontos danificados para seguir pelo local.

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