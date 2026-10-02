02 de outubro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
ALÔ, PREFEITO!

VÍDEO: Moradores denunciam rua tomada por buracos em Piracicaba

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Will Baldine/JP
De acordo com os moradores, os buracos vêm aumentando com o passar dos dias e dificultam a circulação dos veículos pela rua
De acordo com os moradores, os buracos vêm aumentando com o passar dos dias e dificultam a circulação dos veículos pela rua

Moradores do bairro Vila Nossa Senhora Aparecida, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições da rua Vitório Tureta. Segundo os relatos, a via apresenta diversos buracos distribuídos ao longo de sua extensão.

De acordo com os moradores, os buracos vêm aumentando com o passar dos dias e dificultam a circulação dos veículos pela rua. Motoristas que passam pelo trecho precisam reduzir a velocidade e desviar dos pontos danificados para seguir pelo local.

Saiba mais:

A reclamação também aponta que os problemas estão espalhados por diferentes pontos da via, e não concentrados em apenas um trecho. Segundo os moradores, a situação tem sido percebida no dia a dia por quem utiliza a rua para acessar as residências e circular pelo bairro.

Os moradores procuraram a reportagem para registrar a situação e buscar informações sobre possíveis providências para a manutenção da via. A preocupação relatada está relacionada às condições do pavimento e aos impactos provocados pelos buracos na circulação dos veículos.

O que diz a Prefeitura

A equipe de reportagem procurou a Prefeitura, que em nota, disse: "A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que a rua foi inserida na programação e o prazo para execução é de sete dias, dependendo das condições climáticas."

Ver esse post no Instagram

Um post compartilhado por Jornal de Piracicaba - Oficial (@jpjornal)

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários