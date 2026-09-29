Para Frei José Carlos, esse olhar ajuda a entender por que uma história ocorrida há oito séculos ainda pode ser levada ao palco. Na encenação, a morte não é apresentada simplesmente como encerramento da existência, mas relacionada à entrega de Francisco a Deus e à sua identificação com Jesus Cristo. A intenção é levar o público a refletir sobre a morte como parte de um caminho de transformação e esperança na ressurreição.

Fé, teatro e celebrações

A programação da Igreja dos Frades começa antes do espetáculo. Entre 30 de setembro e 2 de outubro, o Tríduo de São Francisco terá missas às 6h30, precedidas pelas reflexões sobre “O Amor do Presépio e São Francisco”, “O Significado da Eucaristia para São Francisco” e “O Significado da Cruz”. No dia 3, às 10h, haverá a tradicional bênção dos animais e, após a missa das 19h30, o Trânsito de São Francisco. A bênção dos animais também pode integrar as celebrações de outras comunidades neste período, mas os horários variam de acordo com cada paróquia. Por isso, quem pretende levar o animal para receber a bênção deve consultar previamente a programação da igreja mais próxima.

No dia 4, data dedicada ao santo, estão previstas missas às 6h30, 8h30, 11h e 18h. A programação informa exposição e bênção da relíquia de São Francisco nas celebrações. A relíquia de primeiro grau, formada por fragmentos ósseos e trazida de Assis, na Itália, passou a ser mantida na Igreja dos Frades em 2026 e integra as celebrações da comunidade.