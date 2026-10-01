O alvo principal foi Ivan Alexandre Oliveira Brito, conhecido como "Guerreiro". Contra ele há mandado de prisão e mais cinco mandados de busca e apreensão sendo cumpridos.

O GAECO de Piracicaba e o CPI-9 (Comando de Policiamento do Interior-9) deflagraram na manhã desta quinta-feira (01), uma operação conjunta para desmantelar uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Segundo a investigação do Ministério Público, Guerreiro seria responsável pela compra e revenda de entorpecentes e pela movimentação do dinheiro do tráfico.

O relatório técnico aponta que Guerreiro tinha contatos diretos na cadeia de fornecimento e distribuição de drogas e usava contas empresariais e de terceiros para lavar o dinheiro e esconder patrimônio em nome de laranjas. Ele também teria usado documentos falsos em operações bancárias.

O ponto mais grave: a apuração identificou indícios de que Guerreiro teria ligação com o PCC - Primeiro Comando da Capital. Esse vínculo ainda está sob investigação.