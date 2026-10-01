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ALVO GRANDE

Operação do Gaeco em Piracicaba mira guerreiro do PCC

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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  O GAECO de Piracicaba e o CPI-9 (Comando de Policiamento do Interior-9) deflagraram na manhã desta quinta-feira (01), uma operação conjunta para desmantelar uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

O alvo principal foi Ivan Alexandre Oliveira Brito, conhecido como "Guerreiro". Contra ele há mandado de prisão e mais cinco mandados de busca e apreensão sendo cumpridos.

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Segundo a investigação do Ministério Público, Guerreiro seria responsável pela compra e revenda de entorpecentes e pela movimentação do dinheiro do tráfico.

 O relatório técnico aponta que Guerreiro tinha contatos diretos na cadeia de fornecimento e distribuição de drogas e usava contas empresariais e de terceiros para lavar o dinheiro e esconder patrimônio em nome de laranjas. Ele também teria usado documentos falsos em operações bancárias.

O ponto mais grave: a apuração identificou indícios de que Guerreiro teria ligação com o PCC - Primeiro Comando da Capital. Esse vínculo ainda está sob investigação.

Para cumprir os mandados, o Comandante do CPI-9, Cel PM Cleotheos Sabino, determinou o emprego de 07 equipes do 10º BAEP, com 32 policiais militares nas ruas.

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