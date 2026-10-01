O único absolvido foi Wendel dos Santos Bastos, por falta de provas. O parecer foi assinado dia 28/09 pelo procurador Fernando José Aguiar de Oliveira.

O MPF pediu a condenação de 10 dos 11 réus do esquema de fábrica clandestina de fuzis AR-15 em Santa Bárbara d'Oeste e bunker em Americana, a 38 km de Piracicaba.

O esquema foi descoberto em agosto do ano passado. A quadrilha usava empresa de fachada de peças aeronáuticas em SBO para fabricar peças de fuzis Ruger e Bushmaster e estocava as armas em um imóvel em Americana. De lá, os fuzis eram levados para o Complexo do Alemão e Maré, no Rio.

Os envolvidos são: Janderson Ribeiro (preso): gerente, Lucas Gonçalves (preso), operador de máquina, Walcenir Ribeiro (preso), que alugou o bunker em Americana, Diego Santana (foragido): logística SP-RJ.

Os demais réus também tiveram condenação pedida por fabricar e traficar fuzis para facções do Rio.