A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o registro de um novo medicamento para o tratamento da esquistossomose em crianças de 3 meses a 6 anos. A decisão foi publicada na quarta-feira (30) no Diário Oficial da União.
O medicamento, chamado Farmanguinhos Arpraziquantel, é indicado para o tratamento de infecções causadas pelos parasitas Schistosoma mansoni e Schistosoma haematobium.
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Nova opção de tratamento
A aprovação amplia as opções terapêuticas disponíveis para crianças pequenas diagnosticadas com a doença. Segundo a Anvisa, o arpraziquantel atua diretamente sobre os parasitas, provocando contrações musculares e paralisia dos vermes.
A substância também provoca alterações na estrutura que protege o parasita, facilitando a ação do sistema imunológico do organismo.
Como ocorre a transmissão
A esquistossomose é uma doença causada por parasitas e está relacionada principalmente ao contato com água doce contaminada. A infecção ocorre quando as larvas do parasita penetram pela pele durante o contato com a água.
Os caramujos de água doce participam do ciclo de transmissão da doença. Os sintomas podem variar de acordo com a fase da infecção e, em alguns casos, a doença pode evoluir para formas crônicas e mais graves.
Tratamento
O diagnóstico e o tratamento devem ser realizados por profissionais de saúde. A utilização do medicamento deve seguir indicação médica, especialmente por se tratar de um produto destinado a crianças pequenas.
A aprovação pela Anvisa permite o registro do medicamento no país, seguindo as condições estabelecidas pela agência para seu uso.
Sintomas
Entre os principais sintomas da esquistossomose estão febre, dor de cabeça, fraqueza, dor abdominal, diarreia, náuseas e vômitos. Em casos mais graves ou crônicos, a doença pode provocar aumento do fígado e do baço, além de outras complicações. A intensidade dos sintomas pode variar conforme a fase e a gravidade da infecção.