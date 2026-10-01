A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o registro de um novo medicamento para o tratamento da esquistossomose em crianças de 3 meses a 6 anos. A decisão foi publicada na quarta-feira (30) no Diário Oficial da União.

O medicamento, chamado Farmanguinhos Arpraziquantel, é indicado para o tratamento de infecções causadas pelos parasitas Schistosoma mansoni e Schistosoma haematobium.

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