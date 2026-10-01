Novas regras para a emissão e o controle de receitas médicas entraram em vigor nesta quarta-feira (30), com a disponibilização de novas funcionalidades do Sistema Nacional de Controle de Receituários (SNCR), da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A mudança permite ampliar o uso de receitas eletrônicas para medicamentos sujeitos a controle especial, mas não significa o fim das receitas em papel nem torna obrigatória a emissão digital. A adoção do sistema eletrônico será feita de forma gradual.

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