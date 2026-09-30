Mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular de Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, revelaram detalhes de um almoço oferecido ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em dezembro de 2023, em Campos do Jordão (SP).

O encontro ocorreu no dia 30 de dezembro, no hotel Six Senses Botanique. Vorcaro não participou pessoalmente da recepção, mas acompanhou os preparativos e conversou diretamente com o chef José Maria Meira sobre o cardápio e os vinhos que seriam servidos.

Cardápio especial