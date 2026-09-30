Mensagens apreendidas pela Polícia Federal indicam que o ex-banqueiro Daniel Vorcaro se encontrou pelo menos 12 vezes com o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), entre outubro de 2023 e fevereiro de 2025.

Os registros foram identificados durante as investigações relacionadas ao Banco Master e mostram contatos entre Vorcaro e Toffoli durante o período em que o empresário negociava uma participação no Tayayá Resort, no Paraná. O empreendimento teve o ministro e irmãos dele entre os sócios.