Mensagens apreendidas pela Polícia Federal indicam que o ex-banqueiro Daniel Vorcaro se encontrou pelo menos 12 vezes com o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), entre outubro de 2023 e fevereiro de 2025.
Os registros foram identificados durante as investigações relacionadas ao Banco Master e mostram contatos entre Vorcaro e Toffoli durante o período em que o empresário negociava uma participação no Tayayá Resort, no Paraná. O empreendimento teve o ministro e irmãos dele entre os sócios.
VEJA MAIS :
- Fala de Lula sobre "toque" em mulheres repercute nas redes
- Funcionário da Klabin é preso suspeito de furtar materiais
- Trabalhador fica em estado grave após rompimento de adutora
Encontros e negociação
Segundo os registros analisados pela PF, os encontros ocorreram antes da data apresentada por Vorcaro em uma proposta de colaboração premiada. O ex-banqueiro havia relatado que teria retomado o contato com Toffoli apenas no início de 2025.
A proposta de delação, que acabou rejeitada pela Procuradoria-Geral da República (PGR), também mencionava uma negociação de R$ 35 milhões relacionada à participação no Tayayá. Segundo a versão apresentada, R$ 20 milhões teriam sido pagos inicialmente, enquanto outros R$ 15 milhões permaneceram pendentes.
As mensagens obtidas pela PF, porém, mostram que Vorcaro tratava da pendência financeira ainda em maio de 2024, quando enviou uma mensagem ao cunhado, Fabiano Zettel, após receber uma ligação de Toffoli.
Tratativas com comprador começaram antes
Os registros também apontam que as negociações para a venda da participação relacionada ao Tayayá ao empresário Alberto Leite já ocorriam em 2024.
Em novembro daquele ano, Vorcaro teria enviado mensagem a Leite afirmando que estava pronto para realizar o negócio. Em dezembro, voltou a tratar da elaboração do contrato de venda. Em fevereiro de 2025, Zettel informou que a operação havia sido concluída.
A cronologia diverge da versão apresentada na proposta de colaboração, segundo a qual Leite teria demonstrado interesse na participação somente após um reencontro entre Vorcaro e Toffoli no início de 2025.
Processo envolvendo usinas
As mensagens também indicam que Vorcaro tinha interesse em um processo relacionado a direitos creditórios de empresas do setor sucroalcooleiro. Os ativos envolvidos tinham valores considerados bilionários para o Banco Master.
A existência dos encontros e das mensagens é objeto de apuração. Os registros, por si só, não comprovam que Toffoli tenha praticado alguma irregularidade ou interferido indevidamente em decisões judiciais.
Defesa contesta documentos
A defesa de Daniel Vorcaro contestou a divulgação dos documentos relacionados à proposta de colaboração. Os advogados afirmaram que não reconhecem a origem, a autenticidade e a integridade do material divulgado.
Toffoli, por sua vez, já declarou que a Maridt Participações, empresa familiar que teve participação no Tayayá, realizou suas operações dentro dos valores de mercado e que os atos da companhia e de seus sócios foram informados à Receita Federal.
As informações fazem parte das investigações sobre as relações de Vorcaro com autoridades e sobre negócios ligados ao Banco Master.