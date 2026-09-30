O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou, durante um comício em Belém (PA), na segunda-feira (28), a resistência de homens em realizar exames para prevenção e diagnóstico do câncer de próstata. Durante a fala, ele afirmou que “as mulheres aprendem a tomar toque desde pequenas” ao comparar os cuidados de saúde de homens e mulheres.
A declaração ocorreu durante um discurso em que Lula também mencionou a realização da primeira cirurgia robótica de próstata no Pará e na Região Norte. O presidente ainda citou a morte de sua mãe, Dona Lindu, vítima de câncer uterino.
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Fala repercute nas redes sociais
O trecho da declaração passou a circular nas redes sociais de forma isolada, acompanhado de interpretações que associavam a fala a abuso sexual de crianças. Checagens publicadas posteriormente apontaram que, no contexto do discurso, Lula falava sobre exames médicos e fazia uma comparação entre a resistência masculina ao exame de próstata e a realização de exames ginecológicos por mulheres.
A frase também gerou críticas de adversários políticos. O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), por exemplo, compartilhou o trecho e questionou a declaração nas redes sociais. O episódio passou a ser utilizado no debate eleitoral.
Lula explica declaração
Após a repercussão, Lula voltou ao assunto durante um evento em Salvador (BA), na terça-feira (29). O presidente afirmou que sua fala estava relacionada aos exames de saúde e à diferença de comportamento entre homens e mulheres diante de procedimentos médicos.
A campanha de Lula também acionou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra publicações que, segundo a representação, atribuíam sentido sexual à declaração. A campanha sustentou que o discurso tratava de prevenção e saúde pública.
O episódio continua repercutindo nas redes sociais e no debate eleitoral, principalmente em torno da interpretação dada ao trecho da fala e do contexto em que a declaração foi feita.