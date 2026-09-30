O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou, durante um comício em Belém (PA), na segunda-feira (28), a resistência de homens em realizar exames para prevenção e diagnóstico do câncer de próstata. Durante a fala, ele afirmou que “as mulheres aprendem a tomar toque desde pequenas” ao comparar os cuidados de saúde de homens e mulheres.

A declaração ocorreu durante um discurso em que Lula também mencionou a realização da primeira cirurgia robótica de próstata no Pará e na Região Norte. O presidente ainda citou a morte de sua mãe, Dona Lindu, vítima de câncer uterino.

VEJA MAIS :