30 de setembro de 2026
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POLÊMICA

Fala de Lula sobre "toque" em mulheres repercute nas redes

Por Vitória Duarte | JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução: Ricardo Stuckert
Durante comício em Belém, Lula falou sobre a resistência de homens ao exame de próstata e afirmou que mulheres
Durante comício em Belém, Lula falou sobre a resistência de homens ao exame de próstata e afirmou que mulheres "aprendem a tomar toque desde pequenas". A declaração repercutiu nas redes sociais.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou, durante um comício em Belém (PA), na segunda-feira (28), a resistência de homens em realizar exames para prevenção e diagnóstico do câncer de próstata. Durante a fala, ele afirmou que “as mulheres aprendem a tomar toque desde pequenas” ao comparar os cuidados de saúde de homens e mulheres.

A declaração ocorreu durante um discurso em que Lula também mencionou a realização da primeira cirurgia robótica de próstata no Pará e na Região Norte. O presidente ainda citou a morte de sua mãe, Dona Lindu, vítima de câncer uterino.

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Fala repercute nas redes sociais

O trecho da declaração passou a circular nas redes sociais de forma isolada, acompanhado de interpretações que associavam a fala a abuso sexual de crianças. Checagens publicadas posteriormente apontaram que, no contexto do discurso, Lula falava sobre exames médicos e fazia uma comparação entre a resistência masculina ao exame de próstata e a realização de exames ginecológicos por mulheres.

A frase também gerou críticas de adversários políticos. O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), por exemplo, compartilhou o trecho e questionou a declaração nas redes sociais. O episódio passou a ser utilizado no debate eleitoral.

Lula explica declaração

Após a repercussão, Lula voltou ao assunto durante um evento em Salvador (BA), na terça-feira (29). O presidente afirmou que sua fala estava relacionada aos exames de saúde e à diferença de comportamento entre homens e mulheres diante de procedimentos médicos.

A campanha de Lula também acionou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra publicações que, segundo a representação, atribuíam sentido sexual à declaração. A campanha sustentou que o discurso tratava de prevenção e saúde pública.

O episódio continua repercutindo nas redes sociais e no debate eleitoral, principalmente em torno da interpretação dada ao trecho da fala e do contexto em que a declaração foi feita.

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