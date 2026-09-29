De autoria do vereador Marco Bicheiro (PSDB), o projeto estabelece que os abrigos poderão contar com telas digitais, câmeras de monitoramento, microfones e acesso à internet. A proposta também prevê a adoção de recursos para melhorar as condições de acessibilidade e o uso dos espaços pelos passageiros.

A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou, em segunda discussão, o projeto de lei 36/2026, que propõe a criação do programa “Abrigo Amigo” no município. A iniciativa prevê a modernização dos pontos de ônibus com equipamentos voltados à comunicação, acessibilidade e segurança dos usuários.

Entre os mecanismos previstos está a instalação de um botão físico que permitiria ao usuário entrar em contato com uma central de atendimento. Conforme a proposta, o acionamento possibilitaria o acompanhamento da situação em tempo real.

Em casos considerados de risco, o sistema poderá permitir o contato com forças de segurança ou serviços de emergência. A medida busca criar um canal de comunicação para passageiros que estejam enfrentando alguma situação durante a espera pelo transporte coletivo.

O projeto também prevê que os equipamentos instalados nos pontos de ônibus sejam utilizados para ampliar a comunicação com os usuários e oferecer informações durante a utilização do transporte público.

Projeto aguarda sanção