Maria, mãe de Jesus, é uma figura importante para diferentes tradições cristãs, mas ocupa posições distintas na fé católica e nas denominações evangélicas. A principal diferença está na forma como cada grupo entende a devoção, a veneração e o papel de Maria na relação dos fiéis com Jesus.
Para os católicos, Maria é chamada de Nossa Senhora e ocupa um lugar de destaque entre os santos. A Igreja Católica acredita que ela pode interceder pelos fiéis junto a Jesus e reconhece diferentes títulos e devoções marianas, como Nossa Senhora Aparecida, considerada a padroeira do Brasil.
Entre os evangélicos, Maria também é reconhecida como mãe de Jesus e como uma mulher que demonstrou fé e obediência a Deus. No entanto, a maioria das denominações evangélicas não adota a mesma devoção mariana presente no catolicismo e não considera Maria uma intercessora.
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Diferenças surgiram com a Reforma Protestante
As diferenças entre as tradições ganharam força a partir da Reforma Protestante, iniciada no século 16. O movimento questionou práticas e ensinamentos da Igreja Católica e defendeu maior centralidade das Escrituras na doutrina cristã.
Com o passar do tempo, diferentes denominações protestantes passaram a se afastar das práticas de devoção a Maria presentes no catolicismo.
Veneração e adoração
Uma das principais diferenças está na maneira de compreender a veneração e a adoração. Para a Igreja Católica, a adoração é dirigida exclusivamente a Deus, enquanto Maria e os santos podem receber veneração. Os católicos também podem pedir a intercessão de Maria em suas orações.
Já muitas igrejas evangélicas não adotam a prática de pedir a intercessão de Maria e também rejeitam o uso de imagens religiosas como parte da devoção. Nessa tradição, a oração é direcionada diretamente a Deus.
Os ensinamentos sobre Maria
A Igreja Católica possui diferentes ensinamentos sobre Maria, incluindo a virgindade perpétua, a Imaculada Conceição e a Assunção de Maria aos céus.
A tradição evangélica, de maneira geral, não reconhece esses ensinamentos como dogmas. Existem, porém, diferenças entre as próprias denominações evangélicas na interpretação de determinados aspectos relacionados à vida de Maria.
Católicos e evangélicos compartilham a crença na concepção virginal de Jesus. As diferenças aparecem principalmente na interpretação do papel de Maria e na importância de sua devoção dentro da vida cristã.
Uma figura comum, com diferentes interpretações
Apesar das diferenças, Maria continua sendo uma personagem presente na história e na tradição do cristianismo. Para os católicos, sua importância está relacionada à devoção, à tradição da Igreja e à intercessão. Para os evangélicos, ela é principalmente reconhecida como mãe de Jesus e como exemplo de fé e obediência a Deus.
Assim, embora as duas tradições compartilhem a figura de Maria, suas interpretações sobre o papel dela na fé cristã apresentam diferenças significativas.