Maria, mãe de Jesus, é uma figura importante para diferentes tradições cristãs, mas ocupa posições distintas na fé católica e nas denominações evangélicas. A principal diferença está na forma como cada grupo entende a devoção, a veneração e o papel de Maria na relação dos fiéis com Jesus.

Para os católicos, Maria é chamada de Nossa Senhora e ocupa um lugar de destaque entre os santos. A Igreja Católica acredita que ela pode interceder pelos fiéis junto a Jesus e reconhece diferentes títulos e devoções marianas, como Nossa Senhora Aparecida, considerada a padroeira do Brasil.

Entre os evangélicos, Maria também é reconhecida como mãe de Jesus e como uma mulher que demonstrou fé e obediência a Deus. No entanto, a maioria das denominações evangélicas não adota a mesma devoção mariana presente no catolicismo e não considera Maria uma intercessora.