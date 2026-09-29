O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ligou para o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, durante uma agenda em Belém (PA), nesta segunda-feira (28). O contato ocorreu antes da sanção de uma lei que cria a Estratégia Nacional de Controle e Avaliação da Qualidade da Assistência à Saúde prestada pela Iniciativa Privada.

Durante o evento, Lula colocou o telefone no viva-voz e afirmou que não queria sancionar a proposta sem conversar com Dino, autor do projeto quando ainda ocupava mandato no Senado. A conversa, no entanto, não foi concluída, e a fala do ministro não chegou a ser ouvida pelo público. “Vou sancionar agora a lei da dor de um pai. Eu não queria sancionar sem falar com você”, disse Lula durante a ligação.