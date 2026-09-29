Um homem foi preso na noite desta segunda-feira (28), em Piracicaba, após ser acusado de agredir e manter a companheira em cárcere privado. A ocorrência foi registrada por volta das 19h17, na Rua dos Pinheiros, no bairro Bosque dos Lenheiros.

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Policiais militares da 5ª Companhia do 10º BPM/I foram acionados pelo COPOM para averiguar uma denúncia sobre o paradeiro do homem, que já havia sido apontado como autor das agressões contra a vítima e, segundo as informações recebidas, teria se evadido anteriormente de uma viatura policial.