29 de setembro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
EM PIRACICABA

Homem é preso após agredir e manter mulher em cárcere privado

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pira1
A Polícia Militar atendeu a ocorrência.
A Polícia Militar atendeu a ocorrência.

 Um homem foi preso na noite desta segunda-feira (28), em Piracicaba, após ser acusado de agredir e manter a companheira em cárcere privado. A ocorrência foi registrada por volta das 19h17, na Rua dos Pinheiros, no bairro Bosque dos Lenheiros.

LEIA MAIS

Policiais militares da 5ª Companhia do 10º BPM/I foram acionados pelo COPOM para averiguar uma denúncia sobre o paradeiro do homem, que já havia sido apontado como autor das agressões contra a vítima e, segundo as informações recebidas, teria se evadido anteriormente de uma viatura policial.

No endereço indicado, os policiais localizaram o indivíduo. A vítima também foi encontrada e confirmou as agressões e o cárcere privado. Segundo seu relato, ela sofria agressões há aproximadamente um ano, mas tinha medo de denunciar.

A mulher apresentou documentação médica que apontava lesões graves, incluindo uma perfuração ocular no olho direito, mordida na orelha e fratura no braço.

Diante dos fatos, as partes foram encaminhadas à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). O homem permaneceu preso e à disposição da Justiça, sendo atribuída a ele, em tese, a prática dos crimes de tentativa de feminicídio, sequestro e cárcere privado.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários