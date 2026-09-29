Um homem foi preso na noite desta segunda-feira (28), em Piracicaba, após ser acusado de agredir e manter a companheira em cárcere privado. A ocorrência foi registrada por volta das 19h17, na Rua dos Pinheiros, no bairro Bosque dos Lenheiros.
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Policiais militares da 5ª Companhia do 10º BPM/I foram acionados pelo COPOM para averiguar uma denúncia sobre o paradeiro do homem, que já havia sido apontado como autor das agressões contra a vítima e, segundo as informações recebidas, teria se evadido anteriormente de uma viatura policial.
No endereço indicado, os policiais localizaram o indivíduo. A vítima também foi encontrada e confirmou as agressões e o cárcere privado. Segundo seu relato, ela sofria agressões há aproximadamente um ano, mas tinha medo de denunciar.
A mulher apresentou documentação médica que apontava lesões graves, incluindo uma perfuração ocular no olho direito, mordida na orelha e fratura no braço.
Diante dos fatos, as partes foram encaminhadas à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). O homem permaneceu preso e à disposição da Justiça, sendo atribuída a ele, em tese, a prática dos crimes de tentativa de feminicídio, sequestro e cárcere privado.