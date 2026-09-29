29 de setembro de 2026
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REGIÃO DE PIRACICABA

Homem de 52 anos desaparece após sair de hospital

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Milton Cesar deixou o hospital e não foi mais encontrado.
Milton Cesar deixou o hospital e não foi mais encontrado.

  A família de Milton Cesar Melega Camargo, de 52 anos, está em busca de informações que ajudem a localizar o homem, desaparecido desde a última terça-feira (22), após deixar a Santa Casa de São Pedro, na região de Piracicaba, onde estava internado.

  Segundo relatos de familiares, Milton é natural de Piracicaba, onde parte da família ainda reside, mas atualmente morava em São Pedro com a esposa. Ele teria sido internado após apresentar duas convulsões.

De acordo com a família, ele deixou a unidade hospitalar por conta própria e não foi mais visto desde então.

Desde o desaparecimento, familiares e amigos vêm mobilizando as redes sociais para tentar encontrar pistas sobre o paradeiro dele.

Quem tiver qualquer informação pode entrar em contato com os canais oficiais, 190 (Polícia Militar) e 197 (Polícia Civil).

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