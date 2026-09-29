A família de Milton Cesar Melega Camargo, de 52 anos, está em busca de informações que ajudem a localizar o homem, desaparecido desde a última terça-feira (22), após deixar a Santa Casa de São Pedro, na região de Piracicaba, onde estava internado.

Segundo relatos de familiares, Milton é natural de Piracicaba, onde parte da família ainda reside, mas atualmente morava em São Pedro com a esposa. Ele teria sido internado após apresentar duas convulsões.

De acordo com a família, ele deixou a unidade hospitalar por conta própria e não foi mais visto desde então.