Um homem foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) após uma ocorrência de violência doméstica e lesão corporal registrada na madrugada deste domingo (27), no bairro Parque Orlanda, em Piracicaba.

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Segundo informações da ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pelo COPOM por volta das 0h36 para atender a um caso de violência doméstica na Rua Lisboa. No local, a vítima relatou aos policiais que estava em seu apartamento acompanhada do atual namorado quando o ex-marido chegou. Após uma discussão, segundo o relato, o homem teria iniciado as agressões, que continuaram no interior do imóvel e posteriormente em frente ao bloco do prédio.