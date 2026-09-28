28 de setembro de 2026
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VIOLÊNCIA

Homem espanca companheira no Parque Orlanda em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Pira1
A Polícia Militar atendeu a ocorrência de agressão.
A Polícia Militar atendeu a ocorrência de agressão.

  Um homem foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) após uma ocorrência de violência doméstica e lesão corporal registrada na madrugada deste domingo (27), no bairro Parque Orlanda, em Piracicaba.

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Segundo informações da ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pelo COPOM por volta das 0h36 para atender a um caso de violência doméstica na Rua Lisboa. No local, a vítima relatou aos policiais que estava em seu apartamento acompanhada do atual namorado quando o ex-marido chegou. Após uma discussão, segundo o relato, o homem teria iniciado as agressões, que continuaram no interior do imóvel e posteriormente em frente ao bloco do prédio.

  A vítima apresentava escoriações no rosto, no ombro direito e nas pernas. Ela foi encaminhada à UPA Vila Resende, onde recebeu atendimento médico e foi liberada.

 O homem foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher, onde a autoridade policial tomou ciência dos fatos e elaborou o Boletim de Ocorrência de Polícia Judiciária (BOPC). Ele permaneceu à disposição da Justiça.

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