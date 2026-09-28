A ocorrência foi registrada por volta das 19h29, na Avenida Miguel Caparrós, apontada pelas equipes policiais como um local de intenso comércio de entorpecentes.

Um homem foi preso por tráfico de drogas na noite de sábado (26), durante patrulhamento da Polícia Militar no bairro Água Branca, em Piracicaba.

Segundo o registro policial, os agentes visualizaram o suspeito carregando uma sacola azul e realizando uma negociação com o ocupante de um veículo. Ao perceber a aproximação da viatura, o automóvel deixou o local.

O homem que participava da negociação também tentou fugir, mas acabou sendo detido pelos policiais. Durante a abordagem, foram encontrados dentro da sacola 82 pinos de cocaína, 30 porções de maconha e R$ 52 em dinheiro.

Ainda conforme o registro da ocorrência, o abordado teria admitido informalmente que realizava o tráfico de drogas.