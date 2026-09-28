28 de setembro de 2026
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EM PIRACICABA

Homem é preso com cocaína e maconha no Água Branca

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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PM
As drogas foram apreendidas e levadas para o DP.
As drogas foram apreendidas e levadas para o DP.

 Um homem foi preso por tráfico de drogas na noite de sábado (26), durante patrulhamento da Polícia Militar no bairro Água Branca, em Piracicaba.

A ocorrência foi registrada por volta das 19h29, na Avenida Miguel Caparrós, apontada pelas equipes policiais como um local de intenso comércio de entorpecentes.

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Segundo o registro policial, os agentes visualizaram o suspeito carregando uma sacola azul e realizando uma negociação com o ocupante de um veículo. Ao perceber a aproximação da viatura, o automóvel deixou o local.

O homem que participava da negociação também tentou fugir, mas acabou sendo detido pelos policiais. Durante a abordagem, foram encontrados dentro da sacola 82 pinos de cocaína, 30 porções de maconha e R$ 52 em dinheiro.

Ainda conforme o registro da ocorrência, o abordado teria admitido informalmente que realizava o tráfico de drogas.

Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Plantão Policial de Piracicaba. A autoridade policial ratificou a prisão, e o indiciado permaneceu à disposição da Justiça.

Apreensão:

82 pinos de cocaína;

30 porções de maconha;

R$ 52 em dinheiro.

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