Um levantamento divulgado na reta final de setembro aponta que as ações anunciadas ou ampliadas pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2026 chegam a R$ 411,2 bilhões. O cálculo reúne medidas de diferentes áreas, incluindo programas sociais, crédito, habitação, indústria e segurança pública, em um ano marcado pela disputa presidencial.

Entre as iniciativas mais recentes está o Desenrola 3.0, oficializado na sexta-feira (25). O programa prevê que a União compre, por meio de leilões, carteiras de dívidas mantidas por instituições financeiras. A expectativa é de que os débitos sejam adquiridos com descontos de até 90%, enquanto o custo estimado para o governo chega a R$ 15 bilhões.

Outro destaque é o reajuste de 15% no Bolsa Família, que representa impacto estimado de R$ 5,8 bilhões. O pacote também inclui R$ 24,8 bilhões relacionados ao Minha Casa, Minha Vida e R$ 40 bilhões do Reforma Casa Brasil, ampliando o conjunto de medidas direcionadas à renda e à habitação.