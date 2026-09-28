Um levantamento divulgado na reta final de setembro aponta que as ações anunciadas ou ampliadas pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2026 chegam a R$ 411,2 bilhões. O cálculo reúne medidas de diferentes áreas, incluindo programas sociais, crédito, habitação, indústria e segurança pública, em um ano marcado pela disputa presidencial.
Entre as iniciativas mais recentes está o Desenrola 3.0, oficializado na sexta-feira (25). O programa prevê que a União compre, por meio de leilões, carteiras de dívidas mantidas por instituições financeiras. A expectativa é de que os débitos sejam adquiridos com descontos de até 90%, enquanto o custo estimado para o governo chega a R$ 15 bilhões.
Outro destaque é o reajuste de 15% no Bolsa Família, que representa impacto estimado de R$ 5,8 bilhões. O pacote também inclui R$ 24,8 bilhões relacionados ao Minha Casa, Minha Vida e R$ 40 bilhões do Reforma Casa Brasil, ampliando o conjunto de medidas direcionadas à renda e à habitação.
VEJA MAIS:
- Calor de 35°C dá lugar a tempestades em Piracicaba; VEJA quando
- Deputado Luiz Carlos Motta se reúne com sindicatos em Piracicaba
- Anvisa investiga cegueira associada a canetas emagrecedoras
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Indústria, segurança e Imposto de Renda
Na área econômica, o levantamento contabiliza R$ 140 bilhões para a Nova Indústria Brasil e outros R$ 15 bilhões destinados ao Plano Brasil Soberano, criado para apoiar exportadores afetados pelas tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos. Também entra na soma a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil mensais, medida que passou a valer em fevereiro.
A segurança pública também aparece entre as áreas contempladas. O programa Brasil contra o Crime Organizado tem impacto estimado em R$ 11 bilhões e reúne ações voltadas ao enfrentamento de organizações criminosas. O conjunto contabilizado pelo levantamento, portanto, não se restringe a benefícios pagos diretamente às famílias e inclui linhas de crédito e recursos destinados a diferentes setores da economia.
A classificação das iniciativas como um pacote de bondades, porém, é contestada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência. Segundo a pasta, a soma reúne políticas públicas de naturezas e fontes de financiamento distintas, algumas com execução ao longo de vários anos, e parte das medidas consideradas no cálculo já havia sido lançada antes de 2026. O valor de R$ 411,2 bilhões, portanto, deve ser apresentado como resultado de um levantamento sobre o conjunto de ações, e não como uma única despesa do governo.