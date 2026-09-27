Por volta das 14h10, o COPOM irradiou a ocorrência: um morador da Avenida Frei Tomé de Jesus, 479, teria sido ameaçado pelo vizinho, que estaria armado.

Uma discussão entre vizinhos por pouco não terminou em tragédia na tarde deste sábado (27) no bairro Maracanã, em Piracicaba.

A equipe do Comando Força Patrulha, que estava próxima, deslocou imediatamente. Com apoio de outras viaturas, os policiais cercaram a vila ao lado do endereço informado..No local, os PMs falaram primeiro com o filho do acusado. Foi quando o homem saiu da residência, visivelmente nervoso, ao encontro da equipe.

Na busca pessoal, a surpresa: no bolso direito da calça dele, uma pistola Beretta calibre .635, com numeração suprimida, e um carregador com oito munições.

Diante do flagrante, os policiais leram os direitos constitucionais e deram voz de prisão.