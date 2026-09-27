Uma discussão entre vizinhos por pouco não terminou em tragédia na tarde deste sábado (27) no bairro Maracanã, em Piracicaba.
Por volta das 14h10, o COPOM irradiou a ocorrência: um morador da Avenida Frei Tomé de Jesus, 479, teria sido ameaçado pelo vizinho, que estaria armado.
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A equipe do Comando Força Patrulha, que estava próxima, deslocou imediatamente. Com apoio de outras viaturas, os policiais cercaram a vila ao lado do endereço informado..No local, os PMs falaram primeiro com o filho do acusado. Foi quando o homem saiu da residência, visivelmente nervoso, ao encontro da equipe.
Na busca pessoal, a surpresa: no bolso direito da calça dele, uma pistola Beretta calibre .635, com numeração suprimida, e um carregador com oito munições.
Diante do flagrante, os policiais leram os direitos constitucionais e deram voz de prisão.
Na vistoria dentro da casa, os PMs encontraram mais oito munições calibre .22 escondidas em uma gaveta do armário do quarto. No total, 18 munições apreendidas.
O homem e todo o material foram levados ao Plantão Policial de Piracicaba. A autoridade de plantão determinou a apreensão da arma e das munições e manteve o autor preso à disposição da Justiça.
Ele vai responder por porte ilegal de arma de fogo de numeração raspada e ameaça. A ação rápida da Polícia Militar impediu que a briga de vizinhos virasse homicídio no Maracanã.