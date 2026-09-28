Já imaginou pagar para entrar em uma sala e ter alguns minutos para quebrar televisores, garrafas, louças e outros objetos? Essa é a proposta das chamadas salas da raiva, também conhecidas como rage rooms ou smash rooms. A experiência ganhou espaço no Brasil e em outros países como uma atividade voltada principalmente a quem quer descarregar a tensão por meio de uma sessão de destruição controlada.
Antes de começar, os participantes recebem equipamentos de proteção, como macacão, luvas, capacete, óculos e viseira. Dependendo do estabelecimento, é possível escolher os objetos que serão destruídos, além da música e até da iluminação do ambiente. Tacos, marretas e outros instrumentos são usados para quebrar os itens, enquanto o espaço é preparado para reduzir os riscos durante a atividade.
No Brasil, estabelecimentos desse tipo já foram registrados em diferentes cidades, incluindo São Paulo, Recife, Rio de Janeiro, Contagem, em Minas Gerais, e Goiânia. As experiências podem atender desde pessoas sozinhas até pequenos grupos e costumam funcionar mediante agendamento. Os objetos utilizados são, em geral, itens que perderam a utilidade ou seriam descartados, como eletrônicos antigos, garrafas e peças de louça.
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Quebrar coisas realmente ajuda?
A principal promessa associada às salas da raiva é a sensação de alívio depois da sessão. Pessoas que experimentaram a atividade relatam que o esforço físico e a possibilidade de destruir objetos sem a preocupação de preservá-los tornam a experiência diferente de outras formas de lazer. Para alguns participantes, o cansaço físico produzido durante a sessão também contribui para a sensação de relaxamento posterior.
Mas existe uma diferença importante entre sentir alívio naquele momento e tratar a causa da raiva ou do estresse. Uma revisão científica publicada na revista Clinical Psychology Review reuniu 154 estudos, com mais de 10 mil participantes, para analisar diferentes maneiras de reduzir a raiva e a agressividade. Os pesquisadores observaram que atividades capazes de diminuir a ativação fisiológica do organismo, como respiração lenta, relaxamento e meditação, apresentaram resultados mais consistentes.
Já atividades que aumentam a ativação física, como exercícios muito intensos e comportamentos agressivos, não tiveram o mesmo efeito sobre a raiva. As chamadas salas da raiva entram justamente nesse debate, porque a experiência combina esforço físico, excitação e destruição de objetos. Isso não significa que uma pessoa não possa se divertir ou experimentar uma sensação momentânea de satisfação, mas a atividade não deve ser confundida com um tratamento para problemas relacionados à raiva, ao estresse ou à saúde mental.