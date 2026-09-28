Já imaginou pagar para entrar em uma sala e ter alguns minutos para quebrar televisores, garrafas, louças e outros objetos? Essa é a proposta das chamadas salas da raiva, também conhecidas como rage rooms ou smash rooms. A experiência ganhou espaço no Brasil e em outros países como uma atividade voltada principalmente a quem quer descarregar a tensão por meio de uma sessão de destruição controlada.

Antes de começar, os participantes recebem equipamentos de proteção, como macacão, luvas, capacete, óculos e viseira. Dependendo do estabelecimento, é possível escolher os objetos que serão destruídos, além da música e até da iluminação do ambiente. Tacos, marretas e outros instrumentos são usados para quebrar os itens, enquanto o espaço é preparado para reduzir os riscos durante a atividade.

No Brasil, estabelecimentos desse tipo já foram registrados em diferentes cidades, incluindo São Paulo, Recife, Rio de Janeiro, Contagem, em Minas Gerais, e Goiânia. As experiências podem atender desde pessoas sozinhas até pequenos grupos e costumam funcionar mediante agendamento. Os objetos utilizados são, em geral, itens que perderam a utilidade ou seriam descartados, como eletrônicos antigos, garrafas e peças de louça.